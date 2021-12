Will Smith vorbește despre experiența unui tată violent, abuziv, care-și lovește copiii și soția, dar pe care îl respectă pentru educația pe care i-a dat-o.

Cea mai așteptată carte a anului, Will, autobiografia lui Will Smith scrisă împreună cu Mark Manson, este de azi în librării!

În urmă cu trei ani, Will Smith anunța pe conturile personale de social media că începe lucrul la prima sa carte autobiografică. Pentru acest demers, vedeta hollywoodiană s-a parteneriat cu Mark Manson, unul dintre cei mai bine vânduți și nonconformiști autori de literatură motivațională, tradus în peste 50 de limbi. O viață cu un traseu atipic, spectaculos, care cunoaște gloria, prăbușirea și reinventarea de mai multe ori redată prin condeiul inspirat al unuia dintre cei mai buni autori ai zonei self help pare să fie ceea ce tinde să transforme Will dintr-o carte de memorii într-un adevărat fenomen cultural.

Publicat de Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, Will se lansează în România la mai puțin de o lună după ce a apărut în librăriile americane. „Este cea mai bună carte de memorii pe care am citit-o vreodată”, spunea Oprah despre această autobiografie, care înseamnă nu numai un șir de confesiuni uluitoare, ci un proces complex de reinventare în spațiul public pentru Will Smith.

„Am suferit destul în viața mea încât să pot avea ceva valoros de zis”

Will este în același timp o autobiografie, o carte motivațională și o experiență eliberatoare pentru autor. „Am suferit destul în viața mea încât să pot avea ceva valoros de zis”, a spus actorul într-un interviu acordat vedetei de televiziune Jimmy Fallon. Vedeta recunoaște că experiența scrierii memoriilor a însemnat și vindecarea anumitor episoade dureroase din trecut. Chiar în debutul cărții, Will Smith amintește de copilăria petrecută în West Philadelphia, într-un cartier locuit preponderent de oameni de culoare. Acea etapă a vieții i-a adus pe de-o parte traume de care s-a simțit eliberat abia la maturitate, iar pe de alta, i-a structurat și personalitatea. Copilul Will Smith a înțeles că doar făcându-i pe oameni să râdă aplanează conflictele din familie și poate să depășească reacțiile rasiste.

În cartea sa, Will Smith vorbește despre experiența unui tată violent, abuziv, care-și lovește copiii și soția, dar pe care îl respectă pentru educația pe care i-a dat-o: „”. Relațiile din familie, primele experiențe sexuale, refugierea în experiențe amoroase după ce a fost prima dată înșelat de o femeie, discuțiile intime cu Jada și copiii sunt destăinuite în prima jumătate a cărții, care descrie și afirmarea sa profesională – drumul către primul Grammy, ca muzician rap și modul cum a ajuns cel mai bine vândut actor de culoare de la Hollywood.

Dezvăluirile lui Will Smith au fost atât de șocante pentru unii fani încât în Statele Unite a fost lansată o petiție publică pentru a-l opri pe actor să mai facă dezvăluiri despre viața sa. „Este eliberator să lași personajul deoparte, să ieși în lume și să trăiești autentic”, spune Will Smith ca răspuns.

„În epoca Instagramului și a social media lustruim atât de mult realitatea încât devenim necinstiți”

Într-un interviu pentru ABC News, Will Smith spune că experiențele de viață pot fi utile celorlalți doar dacă sunt exprimate cu onestitate. „În epoca Instagramului și a social media lustruim atât de mult realitatea încât devenim necinstiți”, observă actorul, iar sinceritatea brutală a volumului său de memorii se explică printr-un gest altruist: „Dacă în prima jumătate a vieții mele este vorba despre a acumula, în cea de-a doua vreau să ofer înapoi”, spune Will Smith în același interviu.

La 27 de ani, Will Smith era primul muzician rap care câștigase un premiu Grammy, milionar, falimentar, apoi actor celebru, care a intrat în istorie pentru cea mai lungă serie de blockbustere consecutive cu recorduri de încasări. După ce a cunoscut faima și a pierdut-o, a fost bogat, apoi sărac, a avut o familie și a divorțat, Will Smith a înțeles că e nevoie de un proces complex de transformare interioară. Will descrie nu doar întâmplările dramatice sau amuzante ale drumului spre celebritate, ci și modul cum actorul a ajuns să-și vindece multe dintre traumele dobândite pe parcursul vieții: „Dinamica iubirii și fericirii este contraintuitivă. Atâta timp cât suntem blocați în nevoia de a primi — în ciclul apucării și agățării și solicitărilor ca ceilalți și lumea întreagă să ne satisfacă nevoile — vom fi blocați în dezamăgire, furie și suferință. Splendidul paradox e că ești cu atât mai împlinit, cu cât dăruiești mai mult, ceea ce iese definește ceea ce intră — a dărui și a primi devin simultane. A iubi și a fi iubit este cea mai înaltă recompensă și extaz uman”, scrie Will Smith.

Tot in interviul pentru ABC News, actorul american dezvăluie că înainte de lansarea cărții a petrecut două săptămâni la Miami împreună cu toate persoanele la care face referire în volum, familie, parteneri de afaceri și prieteni. Chiar înainte de lansarea cărții în librării, Will Smith a discutat deschis cu mama sa, pentru prima dată în viață, despre abuzurile la care a fost supus în copilărie, descrise în amănunt în volumul Will. „Tata a murit în 2016, altfel probabil nu aș fi vorbit despre lucrurile acestea”, a mai spus actorul american.

