Concept unic în Europa: WeContent organizează primul festival outdoor de content marketing

În luna mai a acestui an, industria de marketing din România va beneficia de un boost de energie, inspirație și informație cu ocazia primului și singurului festival outdoor de content marketing din Europa, marca WeContent, care se va desfășura în perioada 26-27 mai la Palatul Știrbey din Buftea, reunind invitați de top din România și din lume.

Sub sloganul Move out of your content zone, festivalul WeContent iese din tipare și se îndreaptă către profesioniștii din domeniile marketing, comunicare și PR, creatori de conținut, lideri de opinie și antreprenori interesați să-și eficientizeze activitatea și să creeze awareness prin promovarea de conținut relevant. Cu toții sunt invitați pe 26 și 27 mai 2022 la o porție de aer proaspăt și idei bune, care să-i scoată din cotidian și să aducă muncii lor un suflu nou.

Aflat la prima ediție în acest format, WeContent și își propune să fie un festival ca niciun altul, să depășească granițele unei conferințe din spatele ușilor închise, transformându-se într-un real nucleu al expertizei de content marketing din Europa, printr-o abordare revoluționară, care îmbină informația de calitate cu divertismentul și provocarea cu relaxarea.

„E o mare bucurie să anunțăm WeContent Festival 2022, primul de acest fel organizat vreodată în Europa, în aer liber. Ne dorim să fie unul dintre cele mai ambițioase și inovatoare evenimente din domeniu, care să consolideze o comunitate puternică, dornică să învețe lucruri noi și capabilă să depășească bariere. Vor fi spuse povești și lecții valoroase, de către experți cu un know-how divers – de la storytelling, la video și podcasting, totul într-o atmosferă de festival, fără uși închise, cu libertate și idei nelimitate cu privire la strategiile de content marketing“, a declarat Al Kamara, CEO WeContent.

Invitați și speakeri premium

În cadrul WeContent Festival, vor fi în lumina reflectoarelor autori și experți cu diverse specializări, cunoscuți pe plan național sau european pentru rezultatele remarcabile obținute

de-a lungul carierei. Aceștia vor dezvălui tendințe și strategii cu aplicabilitate imediată, studii de caz și povești inspiraționale, totul într-o atmosferă destinsă.

Printre speakeri se numără: Payal Arora, antropolog digital și academician renumit și autor premiat; Becky Simms, fondator și CEO al agenției Reflect Digital, cu numeroase premii în domeniu, strateg de marketing digital cu expertiză B2B și B2C și speaker pasionat, mereu dornică să inspire; Carljin Postma, fondatoarea agenției de content marketing The Post, speaker, autor și câștigătoare a titlului Femeia Anului 2017 în Content Marketing.

În total, vor fi prezenți peste 20 de speakeri din Olanda, UK, Belgia, Germania, Spania, Danamarca și Rusia, vor exista 3 scene, 8 masterclass-uri, peste 1200 de participanți (fizic și online), oportunități nenumărate de a învăța lucruri noi, de a aprofunda informații și de a crea conexiuni. Totodată, invitații se vor bucura de concert live și afterpary.

„WeContent Festival 2022 este un eveniment de amploare, cea mai mare conferință de content marketing din România, de neratat pentru profesioniștii din domeniu, care au oportunitatea să se reinventeze, descoperind secretele și impactul unui conținut autentic de la cei mai buni experți.“ - Sabina Varga, Community & Social Media Manager WeContent.

Biletele pot fi achiziționate de pe www.wecontent.eu, iar prețurile lor diferă în funcție de facilitățile pe care le includ. Până la finalul lui ianuarie, biletele por fi cumpărate la preț super early bird.

Despre WeContent

Fondat în 2018, WeContent este astăzi prima platformă europeană de marketing menită să informeze, să inspire și să educe în domeniul content marketing, insuficient explorat pe piața din România. WeContent a devenit un reper în acest domeniu, punând la dispoziția profesioniștilor resurse de content marketing din toată Europa.

Edițiile din 2018 și 2019 au adus împreună mai bine de 20 de experți și un public format din peste 800 de persoane, iar în 2020, în contextul pandemiei, WeContent a avut peste 600 de participanți la cele două ediții online. În 2021 a fost planificată o transformare de amploare a proiectului, astfel că, anul acesta, România găzduiește primul festival WeContent și devine, timp de două zile, centrul universului european în content marketing.

