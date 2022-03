Video viral: Copiii din Ucraina cer în lacrimi încetarea războiului – Nu vrem să murim!

Atacul Rusiei asupr aUcrainei început pe 24 februarie a lăsat în urmă până acum mii de militari uciși de ambele părți, dar și 352 de civili, dintre care 14 copii, potrivit HotNews.ro. Oamenii fug din calea războiului în țările învecinate sau se ascund în adăposturi subterane aglomerate unde hrana începe să devină o problemă.

În acest context, pe rețelele de socializare circulă un clip viral în care copiii din Ucraina ar cere oprirea războiului și întoarcerea la o viață normală. Murdari, speriați și răniți, pe fețele copiilor se citește teama.

”Suntem un popor pașnic. Nu vrem să murim. Ne bombardează de-a adevăratelea cu rachete. Sprijiniți-ne. Ajutați-ne. Opriți războiul”, spune unul dintre copii.

”Vreau să merg acasă. Vreau să îl văd pe tata. Vreau să îmi văd rudele. Vreau să îmi văd prietenii. Vreau să merg la școală. Opriți războoiul!”, a spus în clipuleț un alt copil.

An appeal to the world from children of #Ukraine to stop the war. — ᕕ( ᐛ )ᕗ (@DesiPepe) March 1, 2022