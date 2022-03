Primul convoi al Crucii Roșii Române cu ajutoare umanitare a ajuns la Cernăuți - Ucraina

Delegația Crucii Roșii Române a fost întâmpinată la destinație de un reprezentant al Crucii Roșii Ucainene și un reprezentant al Crucii Roșii Daneze care sprijină activitatea umanitară din zonă.

Primul convoi cu ajutoare umanitare în sprijinul persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina a ajuns astăzi la Cernăuți, după un drum de peste 30 de ore. Delegația Crucii Roșii Române a fost întâmpinată la destinație de un reprezentant al Crucii Roșii Ucainene și un reprezentant al Crucii Roșii Daneze care sprijină activitatea umanitară din zonă.

Convoiul a fost format din 7 tiruri cu 150 de tone de produse de maximă necesitate:

• alimente de bază greu perisabile: mălai, făina de grâu, zahăr, ulei, orez, conserve, paste făinoase, cereale, produse instant: supe instant, fulgi de fasole, fulgi de cartofi.

· apă plată îmbuteliată

• produse îngrijire bebeluși și copii: scutece de unică folosință, șervețele umede

• pături, perne, lenjerii de pat, lanterne, generatoare electrice, baterii

• 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧ă 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥ă: pastă și periuțe de dinți, absorbante, șampon, gel de duș, hârtie igienică

• materiale sanitare: seringi, ace și dezinfectant

Cinci din cele șapte tiruri din convoiul umanitar sunt susținute prin contribuția eMAG și aparțin firmei de curierat Sameday. Un tir cu apa este donat de Aqua Carpatica, iar cel de-al șaptelea tir conține materiale de strictă necesitate din depozitul de dezastre al Crucii Roșii Române dar și produse donate de parteneri precum Metro Romania, OTP Bank, Perfect Care, Essity Romania.

"Mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi în acest efort, suntem impresionați cu adevărat de solidaritatea oamenilor care ne-au ajutat, de la șoferii tirurilor din convoiul umanitar, care își riscă viețile alături de noi, la echipele companiilor cu care colaborăm în aceste zile, care s-au mobilizat exemplar", a declarat Ioan Silviu Lefter, director general, Crucea Roșie Română.

Pe lângă donația în alimente și produse de primă necesitate, eMAG, alături de Tazz, și-au pus la dispoziție platformele pentru donații direct din cele două platforme. Din fondurile rezultate din donațiile efectuate pe cele două platforme, Crucea Roșie Română va achiziționa necesarul de hrană și produse sanitare pentru populația civilă ucraineană.

Situația tragică din Ucraina va avea consecințe devastatoare asupra populației civile și va duce la distrugerea pe scară largă a obiectivelor civile, cum ar fi instalațiile de apă și electricitate, precum și la deplasări în masă, traume, separarea familiilor și dispariții de persoane. Sute de mii de oameni care locuiesc aproape de zona de contact se confruntă în mod regulat cu lipsa accesului la alimente, apă și electricitate.

Prioritatea Crucii Roșii Române este de a ajuta populația civilă care va ajunge pe teritoriul României, dar și de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie în Ucraina. Oamenii prinși în mijlocul acestor evenimente au nevoie să fie sprijiniți și protejați. Astfel, încă de la debutul atacurilor asupra Ucrainei, Crucea Roșie Română a lansat apelul umanitar „Umanitatea nu are granițe", venind în ajutorul populației afectate de război prin toate mijloacele de care dispune. Voluntarii Crucii Roșii Române sunt prezenți în toate punctele de intrare în țară, oferind ajutor populației civile ucrainene care ajunge pe teritoriul României. În plus, poporul ucrainean care a ramas in tara va fi ajutat prin transporturi umanitare trimise din România pentru sprijinirea Crucii Roșii din Ucraina.

În continuare, persoanele care doresc să ajute o pot face prin:

· DONAȚII ONLINE pe site-ul www.crucearosie.ro

· DONAȚII PRIN SMS, la numărul 8825, cu textul UMANITATE. Donatii în valoare de 2 euro în toate rețelele de telefonie mobilă.

· DONAȚII prin platforma Revolut

· DONAȚII DE ALIMENTE GREU PERISABILE în magazinele Carrefour, Mega Image și Cora prin programul Banca de Alimente.

· DONAȚII ÎN CONTURILE campaniei deschise la BRD Agenția Piața Romana:

RO76BRDE410SV07590484100 (Lei)

RO12BRDE410SV31714694100 (Euro)

RO88BRDE410SV36413794100 (USD)

Conform HG 557 din 2016, Crucea Roșie Română, este o organizație umanitară cu rol de sprijin secundar în asigurarea cazării persoanelor evacuate sau refugiate, asigurarea apei potabile și hranei pentru persoanele afectate sau evacuate, asigurarea și distribuirea ajutoarelor, organizarea primirii și distribuției ajutoarelor umanitare de urgență.

Donatori: eMAG, Tazz, OTP Bank, Metro, Perfect Care, Essity Romania.