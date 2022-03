Ce facem cand iubirea se termina? Cum ne putem desprinde din relatiile pe termen lung

Sunt foarte multe persoane ce se afla in relatii in care nu se mai regasesc. Daca le intrebi de ce raman, le este foarte greu sa ofere un raspuns.

De obicei spun ca raman din obisnuinta, pentru ca au anumite nevoi. Sau pentru ca, pur si simplu, nu s-au gandit niciodata cum ar fi sa fie singure sau ce ar face daca ar trebui sa isi caute pe altcineva.

Principial, o relatie de cuplu trebuie sa scoata ce este mai bun din fiecare, pentru ca, doar asa, se pot potenta pozitiv cei doi, construindu-si o viata, frumoasa impreuna. Doar asa se pot simti bine fiecare in parte, dar si impreuna.

In cazul in care va aflati intr-o relatie in care nu va mai simtiti bine, puteti face doua lucruri:

reconstruirea relatiei. Puteti incerca sa mergeti la terapie de cuplu, pentru a va raspunde unor intrebari, pentru a reusi sa va scoateti la lumina toate frustrarile si neajunsurile, pentru a reusi, mai apoi, sa va construiti din nou planuri impreuna. De foarte multe ori, am remarcat la cuplurile ce au venit la cabinet pentru terapie de cuplu, o imbunatatire substantiala inca din primele luni de terapie. Odata ce reuseau sa isi exprime frustrarile, incepeau sa se simta mai bine, reusind dezbarati de traumele trecutului, sa isi regaseasca sentimentele avute candva, unul pentru celalalt. iesirea din relatie. Si in aceasta situatie, psihoterapia va poate ajuta sa scapati de frustrari si traume, dar sa si intelegeti daca si unde ati gresit. Travaliul psihoterapeutic va poate ajuta sa va redescoperiti calitatile, dar si motivatia de arata mai bine. De a gandi mai constructiv, reluand activitatile care sa va redea o stare fizica si psihica buna, pentru a va regasi buna dispozitie. Odata ce ati scapat de umbrele unei relatii toxice, puteti pasi in noua voastra viata, cu incredere si speranta. cautarea unei alte alternative sau regasirea bucuriei de a fi singur si liber. Adeseori, am vazut la cabinet persoane care, o data iesite dintr-o relatie toxica, au preferat sa se bucure de libertate. Sa aiba astfel timp pentru: sport, hobby-uri, intalniri cu prietenii, refacerea unor relatii de prietenie pierdute candva. Sau, regandirea unei strategii de crestere in cariera, ceea ce le putea oferi mai multe resurse financiare pentru a-si realiza anumite planuri. Cum de altfel, alte persoane, intelegand care le-au fost greselile, si devenind o varianta mai buna a prorpriei persoane, s-au simtit mai motivate sa isi inceapa o alta relatie, in care sa se poata valoriza cu adevarat. Citeste si: 8 romane politiste pe care nu le mai poti lasa din mana

Pot fi anumite afectiuni ce ne pot impiedica sa iesim dintr-o relatie toxica?

Bineinteles. Si in acest sens, putem vorbi despre:

depresie

anxietate

tulburare de personalitate pasiv agresiva

tulburare de personalitate dependenta

Cum de altfel, mai putem vorbi despre:

frica de singuratate

frica de a nu putea sa ne descurcam singuri

frica de a nu fi agresata de fostul

teama de a nu fi judecata de ceilalti

dependenta financiara, sau in ceea ce priveste pozitia sociala

Cat de important este sa ne rezolvam anumite probleme inainte de a face marele pas?

De cele mai multe ori, in lipsa rezolvarii propriilor probleme, nu putem face pasul despre care discutam. De aceea, este mai mult decat indicata psihoterapia, pentru a ne rezolva traumele trecutului mai apropiat sau mai indepartat, cu sau fara legatura cu partenerul/a. Dar si pentru a descoperi unde, cand si cum gresim si noi. Aceste doua axe, ne pot ajuta sa ne regasim stima de sine, dar si motivatia de a ne regandi si reconstrui relatia. Sau, in cazul in care nu gasim intelegere si dorinta de cealalta parte, pentru a ne putea elibera de o relatie toxica, ce evident nu ne face bine.

Putem face si altceva, in afara de psihoterapie, sau impreuna cu psihoterapia pentru a ne ajuta?

Desigur. Ar fi bine sa putem face aceste actiuni pentru a ne ajuta:

sport

activitati artistice: sa invatam sa cantam la un instrument, cursuri de teatru, cursuri de dans, cursuri de pictura…

activitati sociale: intalniri cu: familia, prietenii, colegii

de asemenea este important sa ne reglam: somnul, si sa gasim o formula cat mai buna pentru a ne hrani sanatos

Succes!