Când trebuie să mergi la medic cu bebelușul în primul an de viață?

Nașterea bebelușului este un moment foarte emoționant, iar micuța făptură are nevoie de multă îngrijire și dragoste. Totodată, primul an de viață este deosebit de important în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a sugarului, de aceea în această perioadă relația părinților cu medicul pediatru trebuie să fie strânsă. Vă invităm să aflați când ar trebui ca pediatrul să vadă bebelușul în primul an de viață și de ce sunt importante aceste consultații.

Vizitele la medicul pediatru în primul an de viață al sugarului Prima vizită a medicului pediatru ar trebui să fie în primele zile de când mama a ajuns cu sugarul acasă. Pediatrul evaluează copilul, sfătuiește proaspăta mămică cu privire la alăptare, la hrănirea, îngrijirea și îmbăierea bebelușului, dar totodată îi oferă informații despre vizitele obligatorii și schema de vaccinare a sugarului, precum și despre anumite investigații care se fac bebelușilor, cum ar fi ecografia de șold. Mama va avea astfel o privire de ansamblu privind viitorul apropiat în legătură cu îngrijirea și sănătatea copilului. Medicul de familie poate evalua, de asemenea, starea de sănătate a prospetei mămici și îi poate oferi informații despre o recuperare cât mai rapidă și ușoară după naștere. În teorie, cel mai bine ar fi ca pediatrul să vadă bebelușul în fiecare lună în primul an de viață. Însă de multe ori acest ritm nu este posibil. De aceea vom scrie mai jos despre vizitele obligatorii cu bebelușul la medic. Prima vizită obligatorie: la 2 săptămâni de viață a bebelușului După primele două săptămâni de la naștere, când părinții s-au acomodat deja cu bebelușul acasă și au strâns deja câteva întrebări, ar fi ideal ca pediatrul să consulte copilul și să clarifice nelămuririle proaspeților părinți. În cadrul acestui condult medicul pediatru: Va evalua creșterea în greutate a sugarului și dacă acesta a recuperat greutatea pierdută în mod normal imediat după naștere;

Va evalua creșterea în lungime a bebelușului;

Va măsură perimetrul cranian;

Va verifica pielea bebelușului, dar și mișcările minime ale acestuia, semne din naștere, fontanelele, peretele abdominal pentru eventuale hernii congenitale;

Se verifică gura și ochii bebelușului, dar și bontul ombilical și cum s-a produs vindecarea;

Controlează articulația șoldului bilateral, investighează organele genitale externe, membrele (pentru eventuale vicii de poziție), degetele etc.;

Recomandă suplimentarea cu vitamina D a sugarului și eventual și a mamei; Va pune întrebări despre creșterea și îngrijirea bebelușului și va sfătui părinții acolo unde este nevoie, inclusiv cu privire la hrănirea copilului și la alăptare. Citeste si: 9 Lucruri pe care femeile alfa le fac in relatii A doua vizită la pediatru cu bebelușul în primul an de viață: la 1 lună Este o vizită foarte importantă pentru sănătatea bebelușului. În cadrul acesteia, medicul pediatru: Va măsură greutatea, talia, lungimea, perimetrul cranian, dar și fontanela anterioară;

Va verifica împreună cu părinții cum s-a acomodat bebelușul la noul mediu, programul de somn, de hrană, scaunele;

Va oferi consultație cu privire la colici, posibile dermatite de contact sau atopice, iritații, regurgitarea bebelușului etc.;

Se va recomanda ecografia de sold ca screening pentru displazia de sold, ecografia realizându-se între 4 și 6 săptămâni de la naștere; Următoarea vizită necesară a bebelușului la medicul pediatru trebuie realizată la 2 luni Și în cadrul acestei vizite se va evalua, desigur, creșterea și dezvoltarea bebelușului, tonusul gâtului, talia, greutatea, perimetrul cranian, abdomenul. Însă la vârsta de 2 luni are loc și prima vaccinare, care se realizează cu vaccin hexavalent pentru hepatită B, poliomielită, difterie, tetanos, pertusis și haemofilus influentzae. A 4-a vizită a bebelușului la medicul pediatru ar trebui să fie la 4 luni La această vizită copilul va efectua vaccinul specific de 4 luni și vaccinuri opționale dacă părintele a optat pentru ele. Aceste vaccinuri opționale se pot administra concomitent cu vaccinurile obligatorii sau la distanță de o lună de acestea. După vaccinare copilul va fi urmărit pentru depistarea eventualelor reacții adverse. Medicul pediatru va evalua talia și greutatea copilului, perimetrul cranian, fontanelele, membrele, dar și achizițiile luate de bebeluș, precum și cavitatea bucală și în special gingiile (dinții apar de obicei între 6 și 8 luni, însă la unii bebeluși erupția dentară poate începe încă de la 4 luni, fiind normal). Tot în această vizită medicul pediatru poate începe să sfătuiască mămica cu privire la diversificare, importanțaacesteia, urmând a întări noțiunile la următoarea vizită, care va avea loc la 6 luni. A cincea vizită la pediatru în primul an de viață al bebelușului este recomandată la 6 luni La 6 luni de viață putem începe diversificarea, introducând așadar, peste alăptare, primele alimente din viața bebelușului. Schema de diversificare va fi discutată în amănunt cu medicul pediatru, putând exista unele recomandări aparte (de exemplu la copii cu suspiciune de alergii sau test Phadiatop Infant pozitiv). Tot acum se face și vaccinarea obligatorie de 6 luni. De asemenea, pentru cei ce au început vaccinările opționale, se va completa schemă cu dozele corespunzătoare de rotavirus și antipneumococic. Se va recomanda și un consult oftalmologic de tip screening, eventual și ortopedic pentru perioada când copilul va începe să se ridice în picioare (peste câteva luni). Tot în cadrul acestei consultații pediatru va sfătui părintele despre sprijinul și statul în fund al bebelușului. Următoarea vizită la medicul pediatru va avea loc la 12 luni Acum deja copilul este mult mai activ, a luat foarte multe achiziții, merge, trage, apucă, răspunde la foarte mulți stimuli din jur și chiar lalalizeaza. Medicul va investiga atent intreaga evoluție a copilului, va verifica posibile semne de anemie, carența de calciu, va cere informații despre mesele copilului. La această vârstă are loc vaccinarea cu cele 2 vaccinuri obligatorii din cadrul schemei de imunizare. Se vor recomanda analize de evaluare de 1 an, analize care vor cuprinde testările specifice pentru metabolismul fosfo-calcic, pentru anemie, pentru funcția ficatului și rinichilor. Sursa foto: Alliance Images/ shutterstock.com Vizionare placuta Kudika

5 Mai 2022 Echipa Kudika