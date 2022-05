BabyBjörn a lansat colectia Landscape

Brandul suedez BabyBjörn a lansat pe piata colectia Landscape, care este inspirata din frumusetea naturii inconjuratoare si care aduce un omagiu peisajelor scandinave. In colectie sunt incluse marsupiul Mini si balansoarul Bliss, produse care vor ajuta parintii in noua lor calatorie. Ambele produse sunt fabricate din bumbac de inalta calitate, iar imprimeul Landscape este unul atemporal, in pas cu tendintele.

CP Marsupiul anatomic Mini este extrem de usor de folosit, ideal pentru plimbarile linistite! Produsul este potrivit pentru primele luni de viata ale micutilor cand ei au nevoie sa stea cat mai aproape de mamica tot timpul. Toate marsupiile sunt fabricate la cea mai inalta calitate, si foarte putine companii creeaza produse pentru bebelusi cu aceeasi atentie la detalii precum BabyBjörn. Balansoarul Bliss este un loc confortabil pentru bebelus in care se poate juca sau poate dormi nestingherit in timp ce tu te poti bucura de putin timp liber sau poti finaliza activitatile casnice. BabyBjörn se bucura de o reputatie excelenta la nivel global, ca fiind cea mai buna alegere pentru copilul tau. Cum sa verifici daca un produs BabyBjörn este original? – Poti observa designul liniilor paralele pe marsupii, balansoare, patuturi pliante, leagane si husele de marsupii. Design patentat. – Produsul este cumparat de la un distribuitor autorizat. – Vezi si simti calitatea inalta a materialelor si culorile armonioase. – Produsele textile sunt simetrice, facute bine iar cusaturile sunt drepte, egale si apropiate (2-3 cusaturi/cm). – Marsupiile au o eticheta de material cu numele produsului, de exemplu: "Harmony", "One" sau "Mini". – Marsupiile au numarul de serie pe interiorul bretelei de umar, in lateralul cataramei. – Punctele de deasupra literei O din logo, sunt in forma de romburi. Brandul suedez BabyBjörn este unul cu o poveste care s-a nascut acum 60 de ani, fiind creat din dorinta unei familii de le oferi micutilor conditii cat mai bune pentru a evolua si dezvolta armonios. Brandul imbina bogatia trecutului cu frumusetea viitorului, iar fiecare produs este creat impreuna cu specialisti, medici si parinti. Fiecare familie este o sursa de inspiratie pentru brand, care se dezvolta in permanenta, alegand materiale cat mai calitative pentru creatii.

6 Mai 2022 Echipa Kudika