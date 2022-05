Ce produse sunt esentiale in alimentatia micutului tau?

Odata cu venirea pe lume a micutului, parintii incep sa observe cum acesta creste in fiecare zi. Pentru o dezvoltare armonioasa, pana la varsta de aproximativ 6 luni, este indicat ca acesta sa fie hranit cu lapte matern sau lapte formula, care ofera toti nutrientii necesari.

Dupa ce trec de pragul de 6 luni, parintii pot incepe sa introduca in viata micutului alimentatia complimentara sau sa inceapa procesul de diversificare. Diversificarea ar trebui sa inceapa atunci cand bebelusul tau are aproximativ 6 luni implinite, nu mai devreme. La inceput este important sa il obisnuiti pe micut cu ideea de a manca alimente solide si sa il invatati sa descopere gusturi noi.

Nu uitati ca hranirea cu lapte matern sau cu lapte formula ar trebui sa continue, pe langa alimentele solide pe care le introduci in dieta bebelusului incepand de la 6 luni, pentru ca laptele este in continuare o parte esentiala a dietei din primul an de viata.

Pentru a face diversificarea mai placuta si mai usoara atat pentru micut, cat si pentru parinti, este indicat sa aveti la indemana toate produsele care va ajuta in acest proces de adaptare a alimentatiei.

Un real ajutor este un robot de bucatarie multifunctional, care inglobeaza mai multe functii. De pilda: incalzitor pentru biberoane, sterilizator, aparat pentru gatit cu aburi, blender, precum si functia de decongelare / reincalzire a mancarii. Un astfel de robot este Nutribaby (+) XL de la Babymoov, care va permite sa pregatiti mese complete si echilibrate in cantitati mari datorita celor trei recipiente separate de gatit si a bolului sau mare de amestecare. Robotul este usor de utilizat, perfect pentru a gati mancare delicioasa si hranitoare pentru intreaga familie, preparand retete variate si sanatoase. Este extrem de util, deoarece se poate utiliza in toate etapele dezvoltarii micutului.

Pe langa un robot de bucatarie, accesoriile de alimentatie sunt indispensabile. Seturile de hranire din silicon nu doar ca sunt foarte sigure cu gingiile micutului, ci si simpatice.

Cu ajutorul lor, mesele vor fi mai distractive si mai placute, iar copilasul se va simti ca un adult atunci cand ia micul dejun, pranzul sau cina. Design-ul simpatic si atractiv va capta atentia micutului si il va ajuta sa se concenteze pe luatul mesei. Totodata, o tava anti-alunecare il va ajuta pe micut sa ia masa precum un adult! Cu multiple compartimente pentru alimente, micut va putea sa manance ordonat si fara murdarie.

Iar pentru copilasii care sunt deja intr-o alta etapa de crestere, pungile reutilizabile pentru hranire sunt ideale, mai ales atunci cand calatoresc, se plimba sau chiar merg la gradinita. Le puteti umple cu un smoothie, iaurt si piure-uri si aveti o gustare sanatoasa pentru micut! Practice, compacte si sigure, caci nu contin BPA.

Indiferent ca optati pentru accesorii din silicon, otel inoxidabil sau plastic, aveti grija sa alegeti produse care nu contin BPA sau ftalati, iar alimentele sa provina din surse cat mai naturale si cat mai sigure.

Alimentatia micutului vostru ii va influenta cresterea si dezvoltarea armonioasa.

