Ce este leadership-ul personal și la ce ne ajută?

Pe măsură ce timpul trece, iar frica de la nivel colectiv se diminuează, începem să uităm cât de greu ne-a fost în ultimii trei ani. Adevărul este că viața își reintră, ușor, ușor, în ritmul firesc.

Cu toate astea, criza născută din pandemie a schimbat profund anumite lucruri, atât la nivel individual, cât și colectiv.

Unul dintre acestea este felul în care muncim.

O simplă căutare pe Google despre schimbările de pe piața muncii ne arată că tot mai mulți dintre noi începem să apreciem, mult mai mult decât o făceam înainte, timpul și libertatea și suntem din ce în ce mai puțin dispuși să tolerăm leadership-ul autoritar, lipsit de empatie, prezență și transparență.

Vrem “altceva”, iar această nevoie ne dă curajul să explorăm noi feluri de a face bani, în timp ce învățăm să acordăm mai mult timp și atenție sănătății și vieții personale.

Aparent, ai putea crede că simplu.

Când treci, însă, la fapte constați că nu e suficient să vrei.

Avem nevoie de atribute noi, ca de pildă: viziune, disciplină, perseverență, răbdare, toleranță față de risc și, în primul rând, un nivel crescut de responsabilitate.

Pe scurt, avem nevoie să ne exersăm leadership-ul personal.

Indiferent dacă ești la început de drum în carieră, vrei să faci un salt profesional, să îți schimbi job-ul, să ceri o mărire de salariu, te gândești să-ți începi propriul business sau îți propui să crești cifra de afaceri a companiei tale, pentru următorul nivel de rezultate este necesar să faci un salt în leadership.

Ce înseamnă asta? 👀

Pe scurt, să îți asumi responsabilitatea pentru propria viața și pentru propriile dorințe și nevoi și să acționezi în direcția care te reprezintă autentic.

Pentru mine, pandemia a fost un moment de cotitură, moment în care am realizat că trebuie să mă iau în serios ca antreprenor.

Ca să pot genera banii de care am nevoie pentru a avea grijă de mine și de familia mea așa cum îmi doresc, în timp ce susțin un business care crește de la an la an, a trebuit să-mi redefinesc relația cu banii.

Eram obișnuită (la nivel inconștient) să mă uit la bani ca la ceva care mă împiedică să fiu o ființă spirituală.

În plan subtil, această credință limitativă, care îmi șoptea că banii și spiritualitatea nu pot funcționa împreună, mă ținea pe loc și mă împiedica să generez abundența financiară aliniată implicării, efortului și nevoilor mele.

Așa că a trebuit să învăț, concret, să fiu antreprenor, dintr-un loc asumat și integru față de misiunea mea, în timp ce îmi inspir echipa și susțin familia.

Trei ani mai departe, pot spune că am reușit, în ciuda tuturor provocărilor.

Dacă te afli într-un loc similar sau vrei să schimbi ceva, dar nu știi de unde să începi, te invit să explorezi aceste întrebări, din punct de vedere concret, emoțional și spiritual:

Cum îmi asum autoritatea personală pentru a putea face saltul financiar pe care mi-l doresc?

Care este comportamentul care mă limitează?

Unde trebuie să cresc?

Unde nu iau acțiune și de ce? Ce mă ține pe loc?

Ce îmi dorești și unde vreau să ajung, din punct de vedere financiar?

Iar pe toți cei care se simt inspirați să meargă mai departe în definirea leadership-ului personal, îi invit să se înscrie la Mini Cursul gratuit - 5 Pași către abundență și prosperitate.

Acest Mini Curs te sprijină să renunți la credințele limitative pe care le ai despre bani și îți pune la dispoziție pașii clari și structura prin care înveți să creezi prosperitate în toate domeniile vieții tale.

Pentru că DA, uneori avem nevoie de sprijin și ghidare.