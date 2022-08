Gelozia in relatia de cuplu: Cum apare, de ce apare si cum o gestionam?

Se spune ca cine nu ”gelozeste” nu iubeste. Dar cat adevar se ascunde in spatele acestei afirmatii?

Gelozia, intr-un procent mic, poate reprezenta celalta fateta a iubirii. Insa, atunci cand devine exagerata, poate fi o adevarata problema ce poate duce la certuri sau divort.

Cauzele geloziei pot fi multiple, pot contine teama de abandon, frica de singuratate, o trauma capatata in familia de origine, sau o trauma provenita in urma unei relatii afective cu probleme.

Deasemenea, gelozia poate fi stimulata de un partener, o partenera narcisista sau histrionica, printr-un comportament provocator la adresa altor persoane de sex opus, ceea ce poate provoca sentimente contradictorii sau de neincredere in partenerul/a de cuplu.

In anumite situatii, putem spune ca in spatele geloziei se pot ascunde anumite tulburari cum ar fi:

- un soc post traumatic

- o depresie

- o tulburare de personalitate: paranoida, schizoida, schizotipala, borderline, antisociala, dependenta, obsesiv-compulsiva, pasiv agresiva

- adictia de droguri, alcool, jocuri de noroc

Ce poate provoca intr-un cuplu sau pentru o persoana, o gelozie patologica:

- certuri scandaluri, provocari inutile

- suspiciuni neintemeiate

- divort

- traume grave pentru partener/partenera

- traume grave copiilor

- traume grave familiei de provenienta: parintilor sau socrilor

- somaj

- dezvoltarea de adictii: de alcool, droguri, jocuri de noroc

Pentru a putea discuta despre cum se poate gestiona gelozia, este foarte important sa descoperim care sunt problemele din spatele ei. In functie de sursele geloziei, se stabileste planul de interventie psihoterapeutica. De aceea nu putem discuta despre o solutie universal valabila.

In cazul in care va aflati intr-o relatie cu o persoana geloasa, este important sa apelati la un psihoterapeut pentru a descoperi ce tulburari sunt in spatele geloziei, si care pot fi interventiile cele mai benefice in situatia respectiva.

In cazul in care suferiti de o forma grava de gelozie, nu va lasati macinati de aceasta. Mai bine mergeti la un psihoterapeut pentru a primi un plan personalizat ce va poate ajuta sa va rezolvati problema pana nu va fi prea tarziu.