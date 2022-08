BUNE PRACTICI PRIVIND INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE IN REGIUNEA Nord Est – PROIECTUL

Proiectul “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale.

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, cu codul SMIS 2014+ 128024, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia. Valoarea proiectului este de 13.790.787,89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.

In perioada 01.04.2020 – 15.06.2020 s-a realizat inscrierea la programele de formare antreprenoriala specifica, pentru cursul Antreprenor in economie sociala COR 112032 si pentru cursul Manager intreprindere sociala COR 112036. Urmare a sustinerii examenelor de absolvire, un număr de 100 de persoane au fost certificate ca absolvenți, dintre care care 87 pentru cursul Antreprenor in economie sociala si 13 pentru cursulManager intreprindere sociala.

În perioada 01 iulie 2020 – 31 august 2020 s-a desfasurat evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate ce s-a organizat in baza unei proceduri transparente, echidistante și obiective. Persoanele ce au urmat cursurile de formare profesionala certificate in cadrul proiectului Antreprenor în Economie Socială sau Manager Întreprindere Socială au depus un număr de 65 de aplicatii pentru a participa la competitia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Întreprinderile sociale care au fost contractate la sfarsitul lunii februarie 2021 pentru a primi ajutorul de minimis sunt Clean Anca SRLdin municipiul Iasi, județul Iași; Super Digital Art SRL din municipiul Vatra Dornei, județul Suceava; Apa cu Bulbuci SRL și Aqua Carpet Charming din comuna Cașin, județul Bacău; Social Catering SRL din municipiul Bacău, județul Bacău și S.C. Dididrill 1907 SRL din orașul Flămânzi, județul Botoșani.

La nivelul regiunii Nord Est, în conformitate cu datele prezentate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se reliefează un număr de 298 întreprinderi de acest tip, cele mai multe fiind menționate în județul Iași (120) și cele mai puține în județul Vaslui (14).

Județ Număr întreprinderi sociale Bacău 40 Botoșani 47 Iași 120 Neamț 50 Suceava 44 Vaslui 14 TOTAL 315

Din perspectiva populației aferente fiecărui județ se evidențiază faptul că exista o medie de 7,95 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori la nivel regional. Județul Iași are un număr de 12,71 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori, iar județul Vaslui are cele mai puține întreprinderi sociale la 100.000 locuritori – 2,84.

Județ Populație* Număr întreprinderi sociale Nr. întreprinderi sociale / 100.000 locuitori Bacău 742053 40 5,39 Botoșani 452328 47 10,39 Iași 944074 120 12,71 Neamț 569851 50 8,77 Suceava 757679 44 5,80 Vaslui 493234 14 2,84 TOTAL 3959219 315 7,95

*Populația după domiciliu a județelor, municipiilor și orașelor, la 1 iulie 2018, Anuarul Statistic al României 2018, INS

Aspectele pozitive specifice întreprinderilor sociale

CLEAN ANCA SRL

Clean Anca SRL din municipiul Iasi, județul Iași vizeaza segmentul de piata al serviciilor de curatenie, permite o imbunatatire considerabila si prin urmare a putea intra pe piata cu preturi avantajoase pentru clienti, cu servicii de o calitate superioara. Acesti factori au menirea in acest proiect de a atrage o clientela diversificata. Firma se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice. Clean Anca SRL are un obiectiv tine de latura sociala si anume asigurarea benevola (fara implicare de costuri) de servicii de curatenie in anumite instutii: camine de batrani, centre pentru minori, lacase de cult,etc. prin incheierea de parteneriate cu institutiile vizate.

In perioada Martie 2021 – Noiembrie 2021 prin crearea paginii de facebook, pliante, accesarea aplicatiei Homerun, incheierea de parteneriate cu firme de administrare imobile Clean Anca a accesat piata locala. In general activitatea a fost indreptata catre lucrari post-constructor, cea mai mare realizare fiind incheierea unui contract de prestari servicii curatenie post constructor pe o suprafata de 11000 metri patrati.

In perioada Martie 2021 – Noiembrie 2021 veniturile firmei sunt de aproximativ 15.000 lei, o suma mica daca o raportam la cheltuielile cu angajatii, consumabile si combustibil. Tarifele pentru servicii de curatenie sunt mici, iar pentru a reusi sa intru pe piata a trebuit sa vin cu preturi mai scazute decat firmele concurente. Contractele semnate pana acum sunt pentru servicii de curatenie scari de bloc cu un tarif de 12 lei/apartament. Contractele au fost semnate prin firmele de administrare imobile Urbica si Adminis. O reusita pentru firma o reprezinta incheierea contractului de servicii curatenie post- constructor pentru doua blocuri cu suprafata de 11000 metri patrati cu un tarif de 5 lei/ metru patrat,pentru care bineinteles a trebuit sa suplimentez numarul de personal, lucru greu de realizat in conditiile in care exista o criza a fortei de munca si nu a locurilor de munca. Pentru a putea angaja personal a apelat la fundatia Hecuba, Directia de asistenta sociala Iasi, Popricani, Miroslava dar din pacate fara rezultate favorabile. Firma a derulat lucrari de curatenie si pentru persoane fizice si anume curatenie generala si de intretinere.

SUPER DIGITAL ART SRL

Super Digital Art SRL din municipiul Vatra Dornei, județul Suceava isi propune realizarea de activitati specific fotografierii digitalizate, pirn vizarea urmatoarelor obiective: creșterea numărului de beneficiari al acestui tip de activitate prin oferirea unor noi perspective asupra fotografiei, prin abordarea unor direcții necesare în acest moment în piață; achiziționarea echipamentelor de ultimă generație, ceea ce reprezintă un avantaj competitiv în fața concurenței; reînvestirea continuă în afacere și adaptarea la cerințele clientilor și la mediu de afaceri în continuă schimbare. De asemenea, se vizează organizarea de activități recreativ educative destinate copiilor din medii defavorizate sau vulnerabile vizează următoarele aspecte: dezvoltarea creativității copiilor; implicarea în activități de grup; incluziunea socială a acestor copii. În viitor , întreprinderea sociala își propune să identifice, la nivel local, și alte probleme cu care se confruntă comunitatea și să încerce să ne implicăm în rezolvarea acestora.

Ȋntreprinderea socialӑ funcționeazӑ cu un numӑr de cinci salariați (administrator, cameraman, 2 fotografi din care unul cu normă parțială, contabil cu normă parțială) și a realizat o dotare optimizata activitatilor de kinetoterapie (aparate foto, obiective foto interschimbabile, bliț-uri, lampa led, acumulatori, carduri memorie, filtre, cort fotografie de produs, camere video, lavaliere, microfon, trepiede foto si video, tabletă grafică, harduri externe pentru stocare, dronă cu accesorii, imprimantă profesională pentru fotografii și consumabile, imprimantă multifuncțională, calculator și laptop editare foto video, mobilier pentru birou, casă de marcat fiscală).

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun au realizat globuri pentru brad și brelocuri cu inserție foto, au vândut rame foto cu imaginile furnizate de clienți pe hârtie fotografică, au realizat design grafic pentru meniu restaurant, cărți de vizită, au editat și post-procesat, la cerere, diverse fotografii furnizate de clienți. Până la sfărșitul anului 2021, întreprinderea a avut o cifră de afaceri de aproximativ 11. 000 lei activitatea propriu zisa incepand din luna iunie dupa ce au primit aparatura necesara. Tarifele pentru servicii foto video la evenimente (nunți, botezuri) practicate anul trecut au fost mai mici decât ale concurenței cu aproximativ 30% pentru a putea intra pe piață și a convinge clienții să îi aleagă având în vedere că sunt noi pe piață. Prețurile pentru evenimente se stabilesc și se negociază în funcție de mai mulți factori (durata evenimentului, distanțe, nr fotografi, opționale dorite). In privinta rezultatelor sociale, în ultima săptămână a lunii aprilie 2021, au inițiat o activitate de ecologizare a unei porțiuni din pădurea aflată în apropierea sediului social al întreprinderii. Este o zona de recreere și apropiere de natură pentru locuitorii din Vatra Dornei, dar și o zonă supusă unor presiuni turistice excesive. La această acțiune au reușit să mobilizeze copii cu vârste între 7 -15 ani care locuiesc în apropiere, dar și câțiva adulți. Rezultate: protejarea florei, faunei și protejarea habitatului existent prin igienizarea zonei și reciclarea deșeurilor; dintre deșeurile strânse am selectat sticlele de plastic pentru a le recicla la punctul amenajat de către un operator privat (supermarket) în parcarea proprie. Au semnat un parteneriat pentru desfășurarea unor activități recreativ-educative cu Asociația Filantropica Crestina Sfintii Voievozi Mihail Si Gavril din Vatra Dornei. De asemenea, au încheiat un parteneriat cu Asociația “Să Îmbătrânim Frumos” Bucovina cu sediul în comuna Dorna Arini, județul Suceava pentru realizarea unei activitati de educare și conștientizare privind protecția mediului la care să participe activ copiii din medii vulnerabile. În luna decembrie 2021 au semnat un parteneriat cu Fundația Umanitară Muller , cu sediul în loc.Vatra Dornei cu scopul de a colecta și încuraja donațiile prin punerea la dispoziție a spațiului de la punctul de lucru astfel că vorfi mai aproape de unii oameni care își doresc să doneze.

APA CU BULBUCI SRL

Apa cu Bulbuci SRL din comuna Cașin, județul Bacău vizează ocuparea nişei de piaţă la nivel local prin furnizarea de apă îmbuteliată în primul an de funcţionare; vanzarea a 300 000 de sticle apă FIT la 2 L, respectiv 200 000 de sticle la 0,7 L; realizarea unei cifre de afaceri de 30 % din prima tranșă în primul an de funcționare a îmbutelierii de sifoane; angajarea a 5 persoane cu domiciliul din Regiunea de Nord Est din categoria persoanelor vulnerabile. Ȋntreprinderea socialӑ funcționeazӑ cu un numӑr de cinci salariați: manager, asistent manager si 3 muncitori necalificati. Trei dintre persoanele angajate sunt din categoria persoanelor vulnerabile, șomeri de lungă durată neîndemnizați, o persoana cu vârsta de peste 55 ani. Una dintre aceste persoane locuiește singură, iar salariul oferit de noi este singura sursă de venit în acest moment. Dotările întreprinderii sociale sunt următoarele masina de saturare cu bioxid de carbon cu injectare, masa de umplere sifoane pneumatica 4 capete, racitor de apa -1000L/H, masina spalat lazi, filtru mechanic, filtru UV, mobilier birou, laptop si telefon. Pana la momentul derulării seminarului au fost identificate magazine de desfacere in cadrul carora s-a prezentat produsul (apa imbuteliata carbogazificata), s-a reusit sa se intre in apx. 48 magazine, datorita produsului calitativ din punct de vedere al gustului si datorita aspectului ambalajelor, acestea fiind noi si fara urme de uzura. Practic, produsul fiind unul calitativ, iar prezentarea acestuia foarte buna, s-a intrat in majoritatea magazinelor cu putere de cumparare in acest sector. In Decembrie 2021 principalul rezutat social a fost asigurarea meselor de Sarbatori pentru o familie monoparentala, iar principalul rezultat social al proiectului este angajarea a 3 muncitori necalificati si oportunitatea acestora de a deveni contribuabili. De asemenea, latura sociala a proiectului este concretizata printr-o masa saptamanala catre copiii proveniti din familii defavorizate si cu rezultate bune la invatatura.

AQUA CARPET CHARMING SRL

Aqua Carpet Charming SRL din comuna Cașin, județul Bacău oferî servicii de spalatorie (spalare, uscare) a covoarelor, destinate persoanelor fizice si juridice – biserici, spitale, hoteluri si pensiuni folosind echipamente de ultima generatie și având principalul avantaj un consum redus de energie. Astfel, întreprinderea socială se orientează către oferirea unor servicii de inalta calitate specifice domeniului de activitate care sa determine ca firma sa devina lider de piata in domeniul spalarii covoarelor. În acest sens, cu finanțarea primită a reușit achiziționarea de echipament performant, ceea ce reprezintă un avantaj competitiv în fața concurenței si care determina cresterea performantei de spalare cu cel putin 50%.

Ȋntreprinderea socialӑ funcționeazӑ cu un numӑr de cinci salariați: manager, asistent manager, 2 operatori-spalatori textile si un conducator auto. Persoanele angajate fac parte din grupurile vulnerabile vizate in implementarea proiectului si anume: doua dintre persoane sunt trecute de 55 ani fara surse de venit, care locuiesc singure si salariul oferit de întreprinderea social reprezintă singura sursa de venit. Intreprinderea sociala, datorita ajutorului de minimis a achizitionat urmatoarele: masina de spalat 6,1KW,320cm covoare cu 4 perii circulare + 2 perii cilindrice; centrifuga de stors covoare 330/38; dezumidificator; aparat insertie-extractie; laptop intel core i5, 8gb, 1tb hdd+256gbsdd; jgheab + cuva 3,3m; uscator covoare.

Principalele servicii și produse oferite: colectarea covoarelor de la clienti ( acest lucru este un plus deoarece acestia scapa de stresul aducerii covoarelor la spalatorie); spalare automatizata; centrifugare si uscare rapida in mediu cu temperatura controlata; parfumarea covoarelor; livrare in maxim 48 de ore de la colectare. Pretul este de 10lei/mp daca clientul aduce covoarele la firma si 12lei/mp daca sunt ridicate si livrate covoarele acasa la client. Datorita echipamentelor moderne achizitionate, performanta de spalare este mai buna fata de alte spalatorii din zona, iar clientii care au apelat la serviciile firmei au fost foarte multumiti. Angajatii au beneficiat de o pregatire speciala in domeniu si astfel au capacitatea de a oferi servicii de calitate clientilor. De asemenea, personalul firmei s-a dedicat sigurantei si protejarii mediului inconjurator prin tehnologia utilizata si prin colectarea deseurilor rezultate in procesul tehnologic. Firma inregistreaza comenzi zilnice pentru preluarea si curatarea covoarelor. Pina in luna iunie 2022, intreprinderea a avut o cifra de afaceri de 2.141 lei in anul 2021 si 10.652 lei in perioada ianuarie – mai 2022.

Misiunea social a întreprinderii sociale evidențiază următoarele rezultate: oferirea de sanse persoanelor in situatii de risc de a-si schimba statutul de asistat/somer in statut de contribuabil; crearea unui climat economic in care persoanele defavorizate sa isi experimenteze abilitatile intr-un mediu protejatsi sa invete sau reinvete cu piata muncii; prin activitatea desfasurata, firma si-a propus sa ofere ajutor umanitar unui numar de 2 persoane din categorii vulnerabile – persoane in varsta, singure din sat Casin, comuna Casin, județul Bacau prin sprijinirea in efectuarea curateniei la domiciliu; în perioada decembrie 2021 a asigurat servicii de curatenie unui numar de 2 persoane in varsta ,care locuiesc singure astfel incat să traiasca intr-o locuinta decenta din punct de vedere al curateniei; în perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale a asigurat de asemenea servicii de curatenie unui numar de 4 persoane, persoane in varsta care locuiesc singure.

SOCIAL CATERING SRL

Social Catering SRL din municipiul Bacău, județul Bacău isi propune crearea unui numar de 5 locuri de munca in primele 2 luni de implementare a proiectului; angajarea a cel putin unei persoane din categorii defavorizate pe posturile create prin proiect in primele 2 luni de implementare a proiectului; reînvestirea continuă în afacere și adaptarea la cerințele clientilor și la mediu de afaceri în continuă schimbare. În privința misiunii sociale, întreprinderea socială își propune acordarea de servicii sociale de calitate persoanelor aflate in dificultate din punct de vedere social si economic, finantarea servicii sociale si colaborarea cu persoane din grupuri vulnerabile, prepararea si distribuirea hranei persoanelor defavorizate in conditiile legii, imbunatatirea conditiei de viata prin derularea proiectului “O masa calda pentru fiecare” pentru membrii din cadrul Asociatiei Bronx People-AFJ. Ȋntreprinderea socialӑ funcționeazӑ cu un numӑr de cinci salariați: manager, sofer, bucatar si doua ajutoare de bucatar. În prezent, SC Social Catering Bacau SRL are angajate doua persoane ce provin din sistemul institutionalizat de protectie sociala (Ciorba Adriana si Bucur Paraschiva ocupa posturile de ajutoare de bucatar in cadrul intreprinderii sociale si au un program de 4 ore pe zi). Dotarea întreprinderii sociale a fost optimizata: autoutilitara 3 locuri, echipamente si dotari necesare functionarii bucatariei, materii prime si ambalaje, echipamente IT. Social Catering Bacau ofera servicii de catering, cu livrare sau ridicare personala, pentru: Birouri, Muncitori, Scoli-Gradinite, Pomeni-Parastase. Social Catering si-a propus sa inspire bacauanii sa inteleaga si sa imbratiseze alimentatia sanatoasa in detrimentul alimentatiei ieftine si sarace in nutrient, se utilizeaza ingrediente de la furnizori locali, sprijinind astfel economia locală (preturile se situeaza intre 5 si 20 lei). Firma inregistreaza servicii de catering zilnic , punand la dispozitia clientilor un meniu variat, precum si meniul zilei. Veniturile acumulate nu acopera momentan cheltuielile pentru salarii. Social Catering Bacau a derulat actiunea “o masa calda pentru fiecare”, membrilor din cadrul Asociatiei Bronx People-AFJ si s-a incheiat cu acestia un parteneriat pentru a beneficia constant de actiunea noastra sociala. Acestia au beneficiat de 90 de meniuri in lunile Noiembrie-Decembrie 2021, adica un numar de 15 meniuri pentru 15 copiii, a ajuns la ei saptamanal. De asemenea, în parteneriat cu primaria Magura, Jud. Bacau, alte persoane aflate in dificultate au beneficiat de o masa servita de Social Catering Bacau.

S.C. DIDIDRILL 1907 SRL

S.C. Dididrill 1907 SRL din orașul Flămânzi, județul Botoșani prestează servicii de executie de foraje pentru puturi de apa si pompe de caldura.

Ȋntreprinderea socialӑ funcționeazӑ cu un numӑr de cinci salariați: 1 director executiv, 2 operatori instalatie foraj (acestia facand parte din grupul vulnerabil) , 1 Instalator, 1 agent de vanzari. Intreprinderea sociala, datorita ajutorului de minimis a achizitionat urmatoarele: 1 instalaţie de foraj, 50 prăjini de foraj L 3000mm, 2 sape de foratj industriala 150mm, 2 Sape de foratj industriala L 225mm, 2 Sape de foraj industriala 300mm, 2 Sape PDC 300mm, 2 Sape PDC 225mm, 2 Sape PDC 150mm, 1 Stabilizator garnitura de soraj(bit de calibrare a lamei), 1 detector de apa subterana HGF-C 300m, 1 pompă de noroi, 1 laptop, 5 telefoane, 1 aparat De Sudură Prin Electrofuziune, 1 imprimantă.

In prezent, firma ofera toate serviciile propuse respectiv: realizeaza puturi de apa, puturi pentru pompe de caldura, instalare pompe de caldura. In anul 2021 s-au facturat servicii in valoare de 48750 lei cu un profit de 1889 lei, iar repartizarea acestuia se realizează conform prevederilor legii 219/2015 art. 8(4) doar in scop social si rezervei statutare.

Misiunea social este integrate în cadrul întreprinderii sociale prin oferirea de sprijin comunitar prin săparea a două puţuri de apă pentru două familii şi implicarea în educaţia copiilor.

Nota:

Bunele practici ale economiei sociale de la nivelul regiunii Nord Est sunt prezentate pe baza informațiilor obținute în urma unor discuții/interviuri directe cu reprezentanții întreprinderii sociale, precum și din datele identificate pe site-urile lor oficiale (sau site-urile realizate în urma proiectelor/programelor de economie socială).

Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, email: victor.nicolaescu@crucearosie.ro, www.crucearosie.ro

Vizionare placuta