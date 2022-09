A murit Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Regina a încetat din viață.

Regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii a incetat din viața joi, 8 septembrie, potrivit BBC.

Potrivit sursei ciate, monarhul s-a stins din viata inconjurata de familie, fara suferinta, la castelul Balmoral. Regina Elisabeta avea 96 de ani si a fost cel mai longeviv conducator al tarii sale. Ea va fi urmata la tron de fiul sau, Charles, in varsta de 73 de ani. Acest lucru inseamna ca Ducesa de Cornwall, Camilla, va primi titlul de regina-consoarta.

A murit Regina Elisabeta a II-a: Actualizare

Palatul Buckingham a transmis comunicatul oficial prin care anunta moartea Reginei Elisabeta, dupa 70 de ani de domnie.

"Regina a murit in pace la Bamoral in aceassta dupa-amiaza. Regele si Regina Consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara si se vor intoarce la Londra maine", se arata in comunicatul oficial.

Oamenii s-au strans in fata Palatului Buckingham, iar ploaia s-a oprit brusc si a lasat loc unui curcubeu superb, moment in care multimea a inceput sa cante "God save the Queen".

A double rainbow shimmered across the crowds gathered outside Buckingham Palace. When the news of Queen Elizabeth II's death broke, after a hush, people broke into "God Save the Queen." https://t.co/XgIbaYjsEL pic.twitter.com/g0Q3ZDsNuv— The New York Times (@nytimes) September 8, 2022

A murit regina Elisabeta: Actualizare 21.34

Regele Charles al III-lea a emis un comunicat oficial cu privire la moartea mamei sale, Regina Eliabeta:

"Moartea mamei mele, Majestatea Sa Regina, reprezinta un moment de enorma tristete pentru mine si familia mea. Suntem profund indurerati de trecerea in nefiinta a unui Suveran indragit si a mamei mult iubite. Stiu ca pierderea ei va fi puternic resimtita in tara si Commonwealth si de catre oameni din intreaga lume.

In aceasta perioada de doliu si schimbare, familia mea si cu mine vom fi alinati de respectul si afectiunea adanca nutrite pentru Regina.

