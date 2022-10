Criterii de alegere a sistemelor de purtare

Alegerea unui sistem de purtare este una care implica informare in prealabil. Esential este ca in primul rand sa mergeti la medicul pediatru pentru o consultatie amanuntita. Dupa ce medicul va ofera acordul pentru ca micutul sa poata fi transportat intr-un astfel de sistem, trebuie sa tineti cont de anumiti factori cheie.

De ce sa alegem un sistem de purtare?

Sistemele de purtare moderne asigura pozitia corecta si ergonomica a corpului si capului bebelusului.

Pentru ca micutul e purtat mai aproape de parinte

Bebelusii se linistesc atunci cand simt caldura parintelui

Purtatul in marsupiu ajuta la oprirea refluxului esofagian

Permite plimbarea cu mainile libere, asadar exista mai multa libertate de miscare pentru parinte

Sunt practice si utile pentru persoanele active

Permite alaptare directa

S-a dovedit ca ajuta la scaderea riscului de depresie post-partum

Se poate folosi oriunde, pe drumuri greu accesibile caruciorului

Este ideal de folosit iarna, cand e frig

Ocupa putin spatiu de depozitare

Usor de intretinut

De ce criterii sa tinem cont?

Sustinerea coloanei vertebrale, a pelvisului si a soldului este extrem de importanta pentru alegerea unui marsupiu potrivit. Timp de 9 luni, micutul a stat intr-o pozitie curbata in burtica mamicii, iar dupa ce s-a nascut coloana sa vertebrala trebuie sa fie sprijinita in mod corect in aproape aceeasi pozitie.

Sezutul copilului trebuie sa fie la un nivel mai jos decat genunchii – sa apara forma M

Sa permita spatelui copilului sa formeze curbura naturala - similara literei C

International Hip Dysplasia Institute este o organizatie internationala de colaborare, fara scop lucrativ, a carei misiune este de a imbunatati sanatatea si calitatea vietii copiilor si adultilor afectati de instabilitatea neonatala si/sau dobandita a soldului si de luxatia de dezvoltare a soldului.

Atunci cand un sistem de purtare este certificat de acest institut inseamna ca marsupiul ofera suportul necesar si corect pentru soldurile copilului si incurajeaza dezvoltarea lor corecta, ceea ce este extrem de important mai ales in prima luna de viata.

Sa asigure un suport eficient al picioruselor

Este important ca sistemul sa aiba o latime a sezutului ajustabila pentru cea mai confortabila si ergonomica pozitie corecta pentru copilul tau.

Sa fie fabricat din materiale de calitate

Este indicat sa optati pentru sisteme de purtare fabricate din materiale prietenoase. Sa fie sigure si sa nu contina, nu contin substante toxice sau nocive.

Sa aiba rezistenta la greutate

Micutii cresc rapid, asadar este important ca sistemul de purtare sa aiba rezistenta la greutate. In general, sistemele sustin pana la 15 kg.

Vizionare placuta