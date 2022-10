Alexandra Popescu are 34 de ani și 3 business-uri care s-au născut natural, unul din celălalt. Cum jonglează ea cu toate aceste responsabilități și cum

Ai în acest moment trei business-uri, un blog de travel, o firmă de comunicare și servicii de cazare la munte. Cum ai început fiecare dintre aceste afaceri și cum se leagă una de cealaltă?

Toate cele 3 business-uri au în comun dorința mea e a călători, de a descoperi cât mai multe locuri frumoase și, bineînțeles, de a le promova cât mai bine cu putință. Ca să le iau pe rând, firma de comunicare am deschis-o acum 3 ani și jumătate când am decis să îmi dau demisia din postul de manager de comunicare pe care îl ocupam în companie și să pornesc pe cont propriu. Blogul de travel, www.bronzaniada.ro a luat naștere chiar în plină pandemie, pe 1 aprilie 2020, din dorința de a promova cât mai multe locații frumoase din România, dar și pentru că eu și soțul meu obișnuiam să călătorim mult și știam cât de important este să ai acces la informații autentice atunci când alegi următoarea destinație de vacanță. Iar cel de-al treilea business este în curs de lansare, mai avem de pus la punct câteva aspecte și sperăm să fim gata în primăvară. Este vorba despre 2 tiny house-uri pe care le-am construit la Porumbacu de Sus, jud. Sibiu, într-o zonă superbă, retrasă, înconjurată de pădure.

Care sunt poveștile din spatele celor 3 afaceri ale tale?

Așa cum povesteam și mai sus, firma de comunicare a luat naștere acum 3 ani și jumătate, când, sătulă fiind efectiv să merg zilnic la birou, să pierd foarte mult timp în trafic și în ședințe și să aștept să îmi iau concediu de 2 ori pe an, am decis să-mi dau demisia și să merg pe drumul meu. Nu a fost o decizie ușoară, evident că îmi era teamă de cum va evolua situația, însă am riscat, am făcut pasul și nu am regretat nici măcar o secundă. E drept, lucrând peste 5 ani ca manager de comunicare într-o companie ce activează pe aeroporturile din România îmi făcusem destule relații, aveam o bază largă de colaboratori și, cumva, clienții actualei mele firme au venit natural, mai mult prin recomandări. Iar astăzi mă pot lăuda cu un portofoliu destul de larg de clienți, din nișe diverse, pentru care fac strategie de marketing și Social Media, campanii de PR și organizare evenimente. Am proiecte pe care le coordonez singură și proiecte alături de care lucrez și cu alți colaboratori, întrucât volumul de muncă a crescut considerabil și nu mai pot face față singură.

În ceea ce privește blogul www.bronzaniada.ro, acesta a luat naștere mai mult din pasiune și din dorința de a împărtăși cu prietenii călătoriile noastre, de a le fi de folos cu sfaturi utile atunci când vor să meargă într-un loc sau altul. Practic, noi aveam la îndemână toată informația, trebuia doar organizată. Așa că, în plină pandemie, când a început starea de urgență și am avut o lună mai liberă, am decis să mă ocup de blog și să îl lansez. A fost destul de ciudat să lansez un blog de travel, în condițiile în care nu aveam voie să ieșim din casă, însă i-am adus și câteva accente de lifestyle, rețete culinare și recomandări de cărți, filme. Ulterior, când s-au reluat călătoriile, l-am nișat pe zona de travel, așa cum funcționează și astăzi. Și, deși a pornit din pasiune, s-a transformat treptat într-un mic business, întrucât în țară călătorim doar pe bază de bartere și am ajuns în niște locații absolut superbe, unde poate nu am fi avut acces pe cont propriu. Tot ce sper este ca pe viitor să am mai mult timp pe care să-l aloc dezvoltării blogului.

Iar tiny house-urile de la munte, Urban Forest House pe numele lor, au apărut tot ca urmare a pasiunii noastre pentru călătorii. Ne doream un loc al nostru, care să ne poarte amprenta și unde să ne putem retrage fără rezervare ori de câte ori simțim nevoia de liniște și aer curat.

Cum arată parcursul tău profesional de până acum?

Am absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Universitatea București și Școala de Televiziune în anul 2012, însă am lucrat chiar din timpul facultății, în vacanțele de vară. Primele mele joburi au fost de colaborator la organizarea Festivalului Enescu, apoi am lucrat câteva luni ca redactor pentru Garbo.ro. După jobul de redactor, au urmat câteva luni grele într-o galerie de artă, unde simțeam zi de zi că mă plafonez și că nu am cum să dau înainte, iar în anul 2014 am ajuns să lucrez pentru compania din aeroport, întâi ca specialist marketing, apoi ca manager de comunicare. Acolo am învățat o mulțime de lucruri, am cunoscut nenumărați oameni care m-au ajutat enorm în parcursul meu profesional, iar acum 3 ani, cum povesteam mai sus, am pornit pe cont prorpriu și am ajuns unde sunt astăzi.

Cine este Alexandra, femeia din spatele antreprenoarei?

Îmi suna tare ciudat așa când citesc acum Alexandra, femeia din spatele antreprenoarei  . Alexandra, în viața de zi cu zi, este un om extrem de muncitor, ambițios, perfecționist, stresat când nu îi reușește ceva. Alexandra este o persoană care își iubește enorm familia, care iubește animalele, care iubește să ajute pe oricine, chiar dacă nu i se solicită ajutorul, care își face griji din orice și care se simte vinovată să stea degeaba. Alexandra iubește să călătorească, să citească și să petreacă mult timp în mijlocul naturii. Cam atât  .

Care au fost primii pași pe care i-ai făcut în lumea antreprenoriatului? Cum a arătat perioada de început pentru tine?

Primii pași pe calea antreprenoriatului, dacă îi pot numi așa, au fost când aveam 7-8 ani și când îmi deschisesem micul meu magazin, unde vindeam haine de păpuși croșetate de bunica mea. Toate fetițele din fața blocului și din împrejurimi îmi erau cliente, întrucât, pe vremea aceea, nu găseai prea ușor accesorii pentru păpuși și nici la prețuri prea accesibile. Țin minte că la vârsta aceea mi-am cumpărat adidași din banii mei, banii obținuți din vânzarea unui lot de haine pentru păpuși.

Însă primii pași adevărați pe calea antreprenoriatului au fost, așa cum am tot spus mai devreme, atunci când am părăsit postul de manager de comunicare din companie și mi-am deschis propria firma. În cazul meu, nu a fost atât de dificil în a-mi lărgi portofoliul de clienți, întrucât aveam deja câteva colaborări și în paralel cu jobul. Partea cea mai dificilă însă a fost că nu știam absolut nimic despre partea administrativă a unei firme, despre taxe și impozite, despre declarațiile care trebuie depuse la stat și așa mai departe. Noroc că soțul meu a preluat această parte și a avut răbdare să îmi explice și mie toți pașii.

Ce îți spui seara în oglindă atunci când simți că nu mai poți?

E drept, sunt zile, seri, când mă simt epuizată, când abia aștept să mă pun în pat să citesc sau să dorm. Însă faptul că știu că lucrez pentru mine și pentru familia mea și, cel mai important, faptul că îmi place ceea ce fac și că nicio zi nu seamănă cu precedenta, mă motivează să capăt putere și să merg mai departe. Și, bineînțeles, gândul că mereu urmează o călătorie mă face să trec mai ușor peste oboseală.

Cum ai defini tu succesul unui antreprenor și care sunt calitățile care trebuie să definească un antreprenor?

Cred că succesul unui antreprenor poate fi definit și reflectat într-un mix de termeni. Contează, bineînțeles, succesul financiar și cât de profitabil este business-ul. Contează la fel de mult, ca antreprenor, să fii un bun lider și comunicator, să ai viziune pe termen mediu-lung și să nu lași niciodată succesul să ți se urce la cap. Contează să fii muncitor, ambițios, perseverent și să nu ai impresia că antreprenoriatul se face așa, cât ai bate din palme. Și, nu în ultimul rând, contează să menții un echilibru cu viața personală și de familie, pentru a nu cădea în extrema cealaltă, a burnout-ului și a unui stres continuu.

Crezi că o femeie antreprenor se lovește de obstacole diferite față de un bărbat antreprenor?

Sincer, trăim într-o perioadă în care tot mai multe femei sunt antreprenor sau ocupă funcții de conducere și cred că mentalitatea conform căreia femeile întâmpină obstacole diferite față de un bărbat a cam dispărut. Cel puțin, în ceea ce mă privește, nu am avut niciodată obstacole diferite față de colegi de breaslă bărbați atunci când a fost vorba de a mă ocupa de un anumit proiect sau de a coordona un anumit eveniment. Cred că obstacolele sunt așa cum le percepi tu, din prisma antreprenorului și din felul în care te raportezi la ele și le depășești.

Dacă ar fi să le dai un sfat femeilor care vor să pornească pe calea antreprenoriatului, care ar fi acesta?

Le-aș sfătui să analizeze bine prezentul, să vadă dacă sunt mulțumite acolo unde sunt, dacă dimineața se trezesc cu zâmbetul pe buze când își privesc to do list-ul. Iar dacă în mai mult de 50% dintre cazuri, mersul la job este o corvoadă, înseamnă că undeva este nevoie de o schimbare. Evident, nu este deloc ușor să pornești pe calea antreprenoriatului, trebuie să îți definești clar ceea ce îți dorești, să îți faci un buget, să analizezi piața, să vezi ce opțiuni de dezvoltare ai și, bineînțeles, să riști. Însă satisfacția este maximă când vezi că ai ajuns acolo unde acum 3-4 ani nici cu gândul nu visai.