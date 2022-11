SMYK All for Kids, retailer-ul specializat în vânzarea de jucării și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii, anunță desfășurarea campaniei Black Friday 2022 în perioada 7-20 noiembrie în cele 26 de magazine de pe teritoriul României. Reducerile aplicate articolelor selectate se ridică până la 50% și acoperă toate tipurile de produse existente în gama SMYK.

„Pentru Black Friday ne-am îndreptat atenția către articole de sezon pentru că vrem să dăm o mână de ajutor părinților care fac acum cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă. De asemenea am decis să oferim aceste oferte pe parcursul a două săptămâni, astfel încât să oferim clienţilor posibilitatea de se bucura de oferte pentru o perioadă mail lungă.

Multe dintre produsele cu preț redus, pe care le avem în magazine în perioada 7-20 noiembrie sunt idei extrem de potrivite pentru cadouri. Desigur am inclus în ofertă şi articole de primă necesitate pentru sezonul rece, precum fularele, căciulile sau mănușile.

În plus, oferta de Black Friday este completată de reducerile de sezon, de până la -50%, la articolele de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii din colecţia toamnă-iarnă.”, spune Alexandra Crețan, director de marketing SMYK All for Kids.

În afară de jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii până la 14 ani, reducerile de Black Friday au fost aplicate și articolelor pentru îngrijirea bebelușilor, precum, pătuțuri de voiaj, scaune de masă termometru digital sau boluri din silicon pentru diversificare. Desigur sunt incluse în ofertă şi accesoriilor pentru copii de vârstă mai mare – precum gentuțe, rucsacuri sau cutii de bijuterii.

https://smyk.ro/catalogul-cu-oferte-de-black-friday

Discounturile aplicate în cadrul campaniei de Black Friday nu se cumulează cu alte reduceri, promoții, cupoane sau cu reducerea aferentă cardului de fidelitate.

Părinții din 18 orașe pot beneficia de aceste oferte prezente în toate cele 26 de magazine ale rețelei SMYK: București (AFI Cotroceni, ParkLake Shopping Center, MegaMall, Promenada Mall, Fashion House Outlet Militari, Colosseum Mall şi Militari Shopping), Constanța (Vivo! Mall, City Park), Ploiești (AFI), Galați (Shopping City), Timișoara (Shopping City), Deva (Shopping City), Oradea (Prima Shops), Bistriţa (Retail Park B1), Satu Mare (Shopping City), Sibiu (Shopping City, Promenada Sibiu), Baia Mare (Value Centre), Piatra Neamţ (Shopping City), Târgu Jiu (Shopping City), Târgu Mureş (Shopping City), Târgovişte (Dâmboviţa Mall), Brăila (Brăila Mall), Braşov (Afi Braşov), Craiova (Electroputere Parc).

Datorită gamei variate de produse care respectă conceptul „All for Kids” – totul pentru copii în același loc – magazinele SMYK sunt o destinație de shopping esențială pentru părinții cu copii între 0 și 14 ani.