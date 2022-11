AVON publică Raportul de Responsabilitate Socială pe 2021: o lume mai bună pentru femei este o lume mai bună pentru toți

Anul 2021 a însemnat pentru AVON aniversarea a 135 de ani de existență.

Raportul de Responsabilitate Socială se concentrează pe AVON International care operează în peste 60 de țări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa și regiunea Asia Pacific.

Având femeile în centrul modelului de afaceri, compania își menține angajamentul de a crea o lume mai bună pentru acestea, oferindu-le oportunități de creștere personală și profesională și investind în problemele cu impact asupra vieții lor.

„Din 1886, AVON abordează frumusețea în mod diferit, creând oportunități pentru ca reprezentanții săi să învețe și să se dezvolte în ritm propriu. AVON International continuă această moștenire, iar astăzi avem o rețea cu milioane de reprezentanți, în mare parte femei, ale căror nevoi și preocupări se află în centrul strategiei noastre de sustenabilitate. Pe măsură ce ne dezvoltăm afacerea, ne menținem angajamentul de a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru femei, care este o lume mai bună pentru toți. Pe lângă oferirea de oportunități pentru femei, continuăm să abordăm problemele care contează pentru ele, cum ar fi violența domestică și cancerul de sân. În 2021, pentru a marca aniversarea noastră de 135 de ani, am anunțat un fond de 1.35 milioane dolari, destinat ONG-urilor care ajută femeile să construiască un viitor mai bun”, spune Angela Crețu, CEO AVON.

Raportul pune accent pe cele două direcții de sustenabilitate asumate de AVON: grija față de oameni și grija față de mediu.

„Nu vrem să fim doar cea mai bună companie de beauty din lume, vrem să fim cea mai bună companie de beauty pentru lume. Ca parte a rețelei Natura &Co, ne respectăm angajamentul față de Viață, prin grija pentru planetă și comunități și abordăm nevoile urgente ale ambelor, de la criza climatică, la probleme sociale precum egalitatea și incluziunea”.

CIFRE GLOBALE

GRIJA FAȚĂ DE OAMENI

52% dintre membrii seniori ai echipei sunt acum femei

3,9 milioane de dolari donate către servicii de sprijin pentru victimele violenței domestice

1,35 milioane de dolari strânse și donate adițional cu ocazia aniversării a 135 de ani

9,8 milioane de dolari donate către ONG-uri, adițional celor 1,1 miliarde de dolari strânse până în prezent

271.000 femei au fost ajutate grație granturilor și donațiilor către ONG-urile care abordează violența domestică

406.000 femei au fost ajutate datorită granturilor și donațiilor către ONG-urile care abordează cancerul de sân

GRIJA FAȚĂ DE MEDIU

4,6%* mai puține emisii de carbon de la an la an, depășind ținta de 3,5%

42%* mai puține deșeuri

12%* mai puțină apă folosită de la an la an

87%** ingrediente naturale

90% **ingrediente biodegradabile

80%**i ambalaje refolosibile, reciclabile sau compostabile

SPRIJIN PENTRU FAMILIA AVON DIN UCRAINA

Ca răspuns la războiul din Ucraina, AVON colaborează cu ONG-uri locale și internaționale precum Crucea Roșie, atât prin donații financiare, cât și prin oferirea de produse de îngrijire personală pentru refugiați.

„Am oferit, de asemenea, sprijin financiar și logistic asociaților noștri, inclusiv menținerea salariilor și asigurarea de fonduri suplimentare și câștiguri garantate pentru liderii de vânzări și managerii zonali. În urma suspendării inițiale a operațiunilor, am reușit să reluăm serviciile către reprezentanții noștri din Ucraina, ajutându-i să-și repună afacerile pe picioare. Modelul nostru de vânzare directă este crucial în vremuri în care economiile sunt sub presiune, deschizând oportunități de participare economică și conexiune între indivizi și comunități.”

Compania oferă acces la o linie telefonică gratuită 24/7, pentru consiliere și sprijin la distanță prin intermediul unei rețele de medici, în timp ce comunitățile AVON din țările vecine continuă să ajute oferind adăpost, ducând provizii la graniță și participând la proteste pașnice.

BUNĂSTAREA ANIMALELOR

Un alt punct important pe agenda AVON este legat de bunăstarea animalelor. Compania nu testează produse sau ingrediente pe animale nicăieri în lume. Mai mult, de 30 de ani, AVON militează pentru stoparea testării pe animale.

„În 2021 am lucrat alături de Dove, The Body Shop, PETA UK, CrueltyFreeEU, HSIEurope, Act4animalsEU și Coaliția Europeană pentru Stoparea Experimentelor pe Animale pentru campania Cosmetice Fără Cruzime. Am vrut să luăm măsuri când am auzit că Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) solicită noi teste pe animale pentru ingrediente despre care se știe deja că sunt sigure. Milioane de animale ar putea fi supuse unor teste crude și inutile, cu excepția cazului în care acționăm acum pentru a opri acest lucru.”

Raportul complet, în limba engleză, poate fi consultat aici.

i* cifre Avon International

** cifre Avon Global

