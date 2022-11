Cauza copiilor ucraineni, pe agenda Festivalului Brazilor de Craciun

Festivalul Brazilor de Crăciun asigură accesul la școală pentru copiii vulnerabili.

Ajuns la cea de-a 22-a ediție, Festivalul Brazilor de Crăciun va pleda pentru accesul la educație al copiilor vulnerabili, atât din cauze socio-economice, cât și din cauza războiului, care a dislocat deja milioane de copii din Ucraina, nevoiți să se refugieze în țările vecine, inclusiv în România. Astfel, cei 22 de brazi unicat, la care lucrează de zor designerii care au intrat în acest an în echipa celui mai mare eveniment de caritate al anului, vor fi licitați în seara de 9 decembrie, în cadrul unei Gale organizate în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României. Numai la ediția din 2021, au fost colectate fonduri de peste 764.000 de euro.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a vorbit despre rolul social al solidarității: „Iată-ne într-un an complicat, în care românii au dat dovadă de o generozitate fără limite, care le-a adus laude în întreaga lume: de la debutul crizei umanitare din Ucraina, am mizat pe sprijinul oamenilor, pentru a putea acorda asistență umanitară imediată copiilor care fugeau, uneori pe jos, din calea războiului. Am decis ca această ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun să spună povestea acestei solidarități, de aceea fondurile colectate vor sprijini accesul la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie, dar și de război. Învățăm astfel lecția pe care ne-o dau copiii: binele nu poate fi discriminatoriu”.

CEI MAI RÂVNIȚI BRAZI, LA EDIȚIA DIN 2021

110.000 de euro este cea mai mare sumă oferită, de Kaufland România, pentru bradul “Implicare”, construit în jurul unei povești de viață care i-a impresionat pe Omid Ghannadi și pe cei de la Inside Academy.

”110.000 de euro, nici nu îmi vine să cred, mai ales că, probabil pentru prima dată nu este creația mea, eu sunt un mesager din partea comunității Inside Academy. Am vrut să înțeleagă oamenii că totul este despre implicare, evenimentul acesta simbolizează implicarea, faptul că fiecare dintre noi poate să schimbe viitorul unui copil vulnerabil și, respectiv, viitorul țării”, a declarat, emoționat, Omid Ghannadi.

Bradul creat de Ștefania Mircea și Salvați Copiii a fost licitat contra sumei de 82.000 de euro, prin efortul comun al Lidl România, Catena, Romanian Business Consult, Beautik Haute Parfumerie, Andreea Raicu și Mihai Morar.

Doi dintre cei cei mai râvniți brazi de Crăciun au fost ”Oameni schimbă-lume. O biografie a speranței”, creat de Iulia Totoianu, cu sprijinul Libris.ro și adjudecat de Lidl România cu suma de 50.000 de euro și bradul UNTOLD - ”Luna Magic Tree”, adjudecat de Kaufland România contra sumei de 50.000 de euro.

“Viața roz văzută prin ochii copiilor”, brăduțul semnat de Simona & Gabriel Gherasim - Gallantique Boutique, a fost achiziționat de PEPCO România contra sumei de 41.000 de euro, în timp ce lucrarea “Snow Goat” (seria Gentle Animals) a pictorului Gheorghe Fikl a fost adjudecată de Fildas cu suma de 40.000 de euro.

Bradul ”Speranță”, semnat de Doina Levintza, a fost adjudecat de Catena cu 35.000 de euro , iar BCR a adjudecat ”Bradul Cinetic”, semnat de Laura Hîncu, contra sumei de 20.000 de euro.

, iar BCR a adjudecat ”Bradul Cinetic”, semnat de Laura Hîncu, contra sumei de Bradul creat de Ada Tache & Karim Rashid, cu sprijinul DENT ESTET, a fost adjudecat de BCR, contra sumei de 25.000 euro.

Bradul lui Dhaniel Nora & Sephora a fost achiziționat cu 20.000 de euro, de Kaufland România.

CONTEXT

Potrivit datelor oficiale, copiii români sunt cei mai expuși din Europa riscului de sărăcie severă: țara noastră se afla, în 2020, pe primul loc în topul făcut de Oficiul European de Statistică.

Pentru 1.511.000 de copii din România (41,5%), părinții nu pot acoperi costurile unei hrane sănătoase, ale unei educații de calitate și ale unor tratamente medicale urgente.

din România (41,5%), părinții nu pot acoperi costurile unei hrane sănătoase, ale unei educații de calitate și ale unor tratamente medicale urgente. Rata deprivării materiale severe a crescut în ultimul an în rândul populației generale, de la 24,8% la 25,6%, dar creșterea este dramatică în rândul copiilor – de la 27,1% la 31% și, în cazul copiilor mai mici de 6 ani, de la 23,4% la 29,6%.

Accesul nediscriminatoriu la servicii medicale: Potrivit unui raport al Salvați Copiii România din luna aprilie 2020, 23% dintre părinți se aflau în incapacitatea de a procura medicamente pentru copiii lor, în vreme ce 15% spuneau că nu au acces la servicii medicale pentru copii.

Potrivit unui raport al Salvați Copiii România din luna aprilie 2020, 23% dintre părinți se aflau în incapacitatea de a procura medicamente pentru copiii lor, în vreme ce 15% spuneau că nu au acces la servicii medicale pentru copii. La cele 20 de ediții anterioare ale Festivalului Brazilor de Crăciun, au fost astfel colectate fonduri totale de 6.517.800 euro, iar 112.285 de copii proveniți din medii sociale precare au fost reintegrați socio-educațional, corectându-se, astfel, disparitățile sociale care i-ar fi condamnat să nu poată rupe cercul vicios al sărăciei.

Din 25 februarie până în prezent, 2.839.112 cetățeni ucraineni au intrat pe teritoriul României. Au fost depuse 4.391 de cereri de azil și au fost emise 86.521 de permise de ședere pentru beneficiarii protecției temporare. Salvati Copiii Romania a acordat asistență umanitară complexă pentru 210.720 de persoane: 115.494 de copii ucraineni și 95.226 de adulți.

Lumea bună face lumea mai bună!

Vizionare placuta