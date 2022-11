Consolid8 - Rețete din bătrâni, 6 sate, 6 cărți de rețete

Elevi din șase sate și-au întrebat bunicii ce mâncau când erau mici – rețetele culese de ei disponibile în cea mai nouă campanie pe consolid8

consolid8, platforma românească de crowdfunding bazată pe recompense pentru proiectele întreprinse de antreprenorii sociali și cei din industriile creative, găzduiește pentru comunitatea My Transylvania o campanie cu obiectivul strângerii de fonduri pentru lansarea a șase cărți cu rețete culinare culese de elevii din șase sate românești de la bunicii lor - minimonografii gastronomice pentru fiecare localitate.

Timp de un an, My Transilvania a cules împreună cu Asociația Teach for Romania, profesori și elevi din șase sate, zeci de rețete vechi: școlarii și-au luat la întrebări bunicii, străbunicii, mătușile, părinții, vecinii și au vrut să știe ce mâncau aceștia cu poftă când erau mici. Rezultatele sunt 6 cărți de bucate cu rețete din Vidra - Vrancea, Cosoba și Herăști - Giurgiu, Vulcan - Brașov, Căianu - Cluj și Murighiol – Tulcea.

Un prim tiraj al cărților a ajuns deja în fiecare comunitate, în fiecare bibliotecă școlară și la fiecare mic cercetător. My Transilvania a inițiat o campanie de crowdfunding pentru publicarea unui al doilea tiraj, dedicat tuturor celor care doresc să afle rețete noi pentru feluri de mâncare vechi și care vor să contribuie la păstrarea patrimoniului imaterial din satele românești.

“O mare emoție s-a reflectat în ochii fiecărui copil care și-a descoperit rețeta în minimonografie și a văzut că munca lui este importantă, este apreciată și iată, este într-o carte. Ne dorim continuarea acestui proiect ambițios, de redescoperire a identității culinare românești prin intermediul elevilor. Avem un patrimoniu gastronomic local bogat, dar fie nu ne este accesibil - rețetele rămân gătite doar de comunitatea locală, în lipsa prezenței lor în meniurile restaurantelor - fie este înlocuit: datorită comodității, uitării, sau a faptului că un burger sună mai bine ca o porție de cococi sau ca o supă de lășcuțe. Campania noastră este una de precomandă de carte și singura oportunitate pentru cei interesați de rețete vechi de a intra în posesia acestor cărți atât de valoroase.” declară Ioana Pătrășcoiu coordonator proiect Rețete din bătrâni - minimonografii gastronomice sătești!

Cei care vor să se implice în această campanie pot alege un pachet (o recompensă) și pot precomanda pe consolid8 una sau toate cele șase cărți – fiecare pachet achiziționat va ajuta continuarea acestui proiect de culegere și prezervare a valorilor gastronomice locale românești. Mai multe detalii aici.

„Ne bucurăm că în ziua în care consolid8 a împlinit doi ani, o nouă campanie găzduită de noi și-a atins obiectivul de finanțare. Suntem mândri că putem sprijini campania My Transilvania - o inițiativă cu sens, care îmbină atât de armonios cultura cu educația. Această campanie este un exemplu despre cum putem îmbina diferite instrumente de finanțare pentru dezvoltarea și validarea unui produs: grantul nerambusabil primit de inițiatori din Fondul Cultural Național și promovarea produselor prin intermediul unei campanii de crowdfunding, pentru a asigura sustenabilitatea inițiativei. Invităm și alți antreprenori sociali care au dezvoltat noi produse/servicii cu finanțare nerabursabilă să își crească proiectele cu ajutorul comunității lor prin crowdfunding”, declară Raluca Prelucă, co-fondator consolid8.

Vizionare placuta