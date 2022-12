DOUGLAS susține Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie dezvoltat de Hope and Homes for Children

DOUGLAS, principala platformă premium dedicată zonei de frumusețe și sănătate din Europa, anunță parteneriatul cu Hope and Homes for Children, organizație non-profit care schimbă din rădăcini sistemul de protecție a copilului din România.

Anul acesta, compania se implică în Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. În cadrul acestui program, compania își propune să-i ajute atât pe copii, cât și pe părinții lor, prin intervenții de urgență ce au ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de trai, astfel încât copiii să rămână, în siguranță, acasă.

„Alături de prietenii de la Hope and Homes for Children, susținem că locul unui copil este Acasă și nu într-un orfelinat. Ne bucurăm să intrăm în acest parteneriat și sperăm că, astfel, vom putea ajuta cât mai multe familii să rămână împreună pentru acest Crăciun și pentru cât mai multe de acum înainte. În prezent, din Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie fac parte 445 copii din 150 de familii vulnerabile și ne dorim să fim alături de Hope and Homes for Children pe măsură ce programul crește și se dezvoltă!” declară Lavinia Ivas, Country Manager DOUGLAS România.

De asemenea, compania anunță și lansarea unei campanii care se desfășoară atât pe douglas.ro , cât și în magazinele fizice. În plus, pentru a ridica gradul de conștientizare în relație cu acest program social și impactul pe care îl are în viața familiilor care beneficiază de el, campania va fi prezentă și în mediul TV. Astfel, DOUGLAS oferă câte 10 lei pentru Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie, pentru fiecare dintre produsele Glam Palette sau Advent Calendars Makeup vândute în luna decembrie.

„Cel mai bine copiilor le este acasă. Oricâtă sărăcie i-ar înconjura, ei au aici parte de dragostea părinților. În sânul familiei ei se simt fericiți și în siguranță. Noi, Hope and Homes for Children, suntem aici pentru acești copii vulnerabili. Alături de parteneri și de donatori individuali care împărtășesc misiunea noastră, ajutăm familiile care trăiesc în sărăcie extremă să se pună pe picioare, pentru ca acestea să nu se destrame, iar copiii să nu fie nevoiți să treacă prin trauma vieții din orfelinat," declară Robert Ion, Director General, Hope and Homes for Children România.

În România, unul dintre cele mai des întâlnite motive pentru care copiii sunt separați de părinți și ajung într-un orfelinat este sărăcia, iar un copil care ajunge într-o astfel de instituție, din acest motiv, nu se întoarce acasă mai devreme de 7-8 ani. Deseori, părinții care au renunțat la copiii lor din cauza sărăciei nu reușesc să îndeplinească condițiile de reintegrare a minorului în familie. Până în prezent, Fundația Hope and Homes for Children a prevenit intrarea în orfelinate a peste 40.000 de copii, a ajutat la închiderea a 65 de orfelinate și a construit 121 de case familiale pentru cei mici.

