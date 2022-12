Despre cei care sufera de sarbatori si despre cum ii putem ajuta

In fiecare an, in perioada sarbatorilor, sunt anumite persoane care sufera. Atmosfera de sarbatoare le face rau, pentru ca le deschid anumite rani sufletesti care parca se agraveaza in aceasta perioada. Vorbim aici de persoanele singure, de persoanele care au suferit in urma decesului unei persoane dragi sau care s-au despartit de curand.

In egala masura ii putem aminti pe cei care au anumite probleme medicale, copiii care au parintii plecati la munca in strainatate, cei care nu au un acoperis deasupra capului sau nu au bani pentru mancarea de zi cu zi. Acestia sunt coplesiti de gandurile negre in aceasta perioada.

Manifestarile afectiunilor de natura psihica a celor care sufera pot fi diverse, in acest sens putem vorbi despre: tulburare bipolara, tulburari de personalitate sau de comportament, ipohondrie, depresie, anxietate, atacuri de panica, dureri in anumite zone care apar din senin, se tot muta prin corp si dispar pentru a reaparea la scurt timp.

Am enumerat persoanele care sufera in perioada sarbatorilor dar si formele lor de manifestare, pentru a da de gandit tuturor celor care citesc acest material. Poate fi momentul sa ne gandim daca avem in jurul nostru persoane care sufera si pe care, din indolenta sau furati fiind de treburile zilnice, nu ii vedem. De aceea este important sa ne uitam mai atenti in jur. Putem remarca un batran, un bunic sa u o bunica, un frate, un coleg sau putem vedea suferinta in ochii cuiva strain pe care il vedem mergand pe strada. Putem alina aceste suferinte cu o vorba buna, o imbratisare, o urare, un gest, un sfat sau un cadou. Un simplu gest le poate arata ca conteaza si ei si ca ii pasa cuiva din familie, din firma sau ca bunului samaritean omului de pe strada.

Ganditi-va deasemenea daca in anul care se pregateste sa treaca ati gresit cuiva si poate fi momentul potrivit sa va cereti iertare. Daca cineva va uraste sau va barfeste, raspundeti-i cu o urare si o imbratisare. Sarbatorile vin in fiecare an pentru a ne aminti sa fim oameni, sa gasim puterea de a trece peste ce a fost rau sau gresit in anul acesta, pentru a intampina noul an cu bucuria unui suflet despovarat de greselile trecutului. In fond, ziua de azi poate fi prima zi din restul zilelor mele cand m-am decis sa fiu bun, atat de bun incat, anul viitor, uitandu-ma in urma sa fiu mandru de ce am realizat.

Spuneam candva ca viata unui om, in fiecare zi, este ca o pagina intr-o carte sau intr-un album de amintiri frumoase. Scrieti-va povestea vietii voastre ca pe un roman de dragoste sau de aventuri presarat cu fotografii din cele mai frumoase locuri pe care le-ati vizitat, pentru ca fi mandri in fiecare zi, de ceea ce lasati in urma.

La multi ani fericiti!