Camelia Potec a vizitat școala braileană din comuna Romanu recent renovată de Asociația BookLand

La invitația Asociației BookLand, care tocmai finalizase renovarea Școlii Gimnaziale Romanu (județul Brăila), Camelia Potec, Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, născută în Brăila, a acceptat să o viziteze, să interacționeze cu elevii și să-și spună părerea. Copiii din Romanu au acum o școală modernă și bine echipată, datorită mobilizării partenerilor și autorităților locale de către Asociația BookLand.

Prin programul asociației de ”Renovare școli în mediul rural”, sub motto-ul Împreună CONSTRUIM oameni, 67 de școli din satele României s-au transformat în spații moderne în care, anual, 15.000 de copii merg cu plăcere să învețe. Iar anul acesta pe lista de renovare au fost adăugate încă 9 școli situate în ultimele 8 județe rămase neacoperite, astfel că în fiecare județ al țării BookLand va avea între 1 și 6 școli/grădinițe renovate în ultimii 3.5 ani. Asociația a reușit această performanță fără granturi europene, pur și simplu motivând autoritățile și comunitatea locală să se implice, precum și mobilizând sute de companii să contribuie cu bani sau materiale construcții (prin redirecționarea celor 20% din impozitul pe profit/venit conform Legii Sponsorizării nr. 32/1994). Astfel se vede puterea și determinarea mediului de afaceri privat în a schimba lucrurile în domeniul educației, iar asta într-un timp record și de zeci de ori mai eficient în ceea ce privește cheltuielile.

„În noiembrie 2021 am aflat, prin intermediul paginii de Facebook a Asociației BookLand, de programul «Împreună CONSTRUIM oameni» și m-am gândit să aplicăm și noi. Parchetul pe care-l aveam în sălile de clasă era vechi, în una din clase flamba; timpul trecut peste el și-a spus cuvântul, indiferent de eforturile noastre. După doar o lună de la completarea aplicației am aflat vestea bună: școala noastră a fost calificată iar copiilor noștri li s-a dat șansa de a putea fi creat pentru ei un mediu armonios. Școala avea anumite minusuri, așa cum orice școală care nu a mai fost renovată timp îndelungat are. Am solicitat doar schimbarea parchetului, dar la final de decembrie 2022, după mai puțin de două luni de la începerea lucrărilor, am pășit într-o școală veselă complet schimbată. Inițial, exteriorul era de un gri bacovian, acum este vesel. În interior holul avea o gresie maro care începuse să se umfle, iar pereții sălilor de clase erau crăpați și albi, nu mai spun de acel lambriu comunist... Deși reticentă la început în a accepta colorarea pereților, acum culoarea blândă a luminii și înțelepciunii, culoarea entuziasmului și emoției, culoarea reînnoirii și revitalizării, sunt culorile care îi vor mângâia pe elevii noștri și care le vor susține dezvoltarea inteligenței emoționale și cognitive. Dacă astăzi avem o școală frumoasă, modernă și vesel colorată, o datorăm implicării active a Asociației BookLand și sponsorilor cu inima mare care au dorit să ajute la promovarea educației de calitate.” – Giorgiana Ioan, Director Școala Gimnazială Romanu

” De fiecare dată când apuc, îmi fac drum înspre Brăila, locul unde m-am născut și de care mă leagă atâtea amintiri frumoase. Susțin educația și cred că este singura care ne poate da avânt în viață. Pentru mine înotul a fost șansa vieții mele și îmi doresc ca și acești copii să aibă curajul de a-și urma visele oricât de îndrăznețe ar fi! Mi-am făcut puțin temele din punct de vedere istoric și am aflat că localitatea Romanu a apărut în anul 1882 prin împroprietărirea locuitorilor, pe tarlaua «Plătica», în apropierea unei văi care adeseori se umplea cu apă din revărsările râului Buzău. Eu de Romanu auzisem datorită renumitului ansamblu folcloric ROMANIȚA. M-am bucurat să aflu că învățământul din această comună datează din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, școala funcționând într-o clădire care a fost ulterior demolată, în 1965 construindu-se una nouă. Normal că i-a prins bine renovarea făcută de BookLand! Nu mică mi-a fost surpriza să mă întâlnesc aici cu o fostă colegă de clasă! Doar nu degeaba se zice: «Ce mică-i lumea!», nu-i așa?” - Camelia Potec, Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern & Fostă campioană olimpică la natație

„În aplicația pentru renovare făcută de directoarea acestei școli construita în 1963 ni se solicita doar înlocuirea parchetului. Poate că suntem printre puținii cărora li se cere puțin și care oferă mult mai mult, însă această școală chiar a avut nevoie de intervenția noastră pe toate planurile. Așadar, în nici două luni – timp în care părinții elevilor s-au mobilizat contribuind cu mâncare pentru harnica echipă de muncitori – i-am redat școlii frumusețea de odinioară și mai mult de-atât! La exterior am montat pavele și borduri în jurul școlii, am termoizolat un perete, l-am tencuit și apoi am trecut la zugrăvit întreaga școală. La interior, am scos afară parchetul vechi, am turnat șape de beton și apoi am montat parchet nou. Am reparat pereții "ridați" de-a lungul anilor și le-am dat culoare. Montajul noii gresii și al tavanului casetat au dat o ultimă notă de eleganță școlii. Așa că tot ce-a mai rămas de făcut - iar aici ne-am bazat pe vrednicii elevi și părinți - a fost să punem pe poziție articolele de mobilier dăruite de partenerii noștri și să plantăm brăduții în curtea școlii chiar înainte de Crăciun.” - Mădălina Mocanu, Director Marketing & Comunicare Asociația BookLand

Transformarea Școlii Gimnaziale Romanu a fost posibilă în principal datorită Primăriei Romanu care a acoperit integral costurile de manoperă. Autorității locale i s-au alăturat companii care cred în tineri și într-o Românie mai bună prin educație: Parchet Shop, MaxBet România, Ariston, Elis Pavaje, Decathlon, Masterplast, Terra Impex, Pepiniera „Grădina Verde”, Marvicon. Asociația BookLand le mulțumește și partenerilor loiali care susțin necondiționat întregul demers educațional: Leroy Merlin, Unicredit Consumer Financing, Turbomecanica, Arkema, Titan Machinery România, Arco Media, Profi.

În România secolului 21, elevii din mediul rural sunt condamnați să învețe în spații insalubre care, de cele mai multe ori, le pun sănătatea sau chiar viața în pericol atât lor, cât și profesorilor. Iar acolo unde autoritățile nu pot sau nu vor să facă ceva în acest sens, norocul vine din partea Asociației BookLand care militează pentru dreptul la educație al copiilor renovându-le școlile. Și pentru că BookLand își dorește să vină cu un pachet complet de servicii educaționale (inclusiv metodă de predare și conținut), începând din această toamnă se va concentra și pe construcția primului Campus Preuniversitar Profesional Dual din mediul rural cu ciclurile primar-gimnazial-liceal-postliceal. Va asigura inclusiv profesorii care vor preda după o curriculă comparabilă cu cea occidentală. O școală 100% modernă (cu cantină, bibliotecă, laboratoare, ateliere de lucru, sală spectacole, facilități sportive, spații relaxare, livadă, dar și solar în care vor fi crescute propriile legume) pusă GRATUIT la dispoziția copiilor din satele și comunele României, asigurându-le la final un loc de muncă în cadrul companiilor cu care se vor derula programe de învățământ profesional dual.

Toți cei care le împărtășesc viziunea se pot alătura demersului Asociației BookLand completând Formularul 230, donând 2 euro lunar printr-un SMS cu cuvântul CONSTRUIM la 8845 sau achiziționând Șoricelul BookLand.

De 12 ani BookLand contribuie la sublinierea importanței educației & dezvoltării personale prin Întâlnirile BookLand Evolution care facilitează tinerilor dialogul cu varii personalități, prin Taberele Coolturale BookLand care le oferă un mix echilibrat de activități educaționale & distractive în mijlocul naturii, dar mai ales prin Renovarea & Dotarea școlilor, inițiativă care acordă copiilor defavorizați din mediul rural o șansă reală la o educație de calitate! Adio igrasie și mucegai, băncuțe rupte, uși/ferestre/pardoseli deteriorate, acoperișuri și tavane prin care plouă, curți pline de noroi, sobe în sălile de clasă și WC în spatele școlii! Cu 67 școli renovate și încă 9 în plan, Asociația BookLand se pregătește de cel mai amplu proiect educațional în mediul rural: primul Campus Preuniversitar în sistem Dual, inaugurabil în 2024, cu scopul de a forma specialiștii de care România are atâta nevoie în producție și servicii.

