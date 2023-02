Companiile vor trebui să facă față efectelor ulterioare ale pandemiei globale, invaziei Rusiei în Ucraina, provocărilor economice, precum și unei dezvoltări tot mai rapide a tehnologiilor. Paradoxal, desi dinamica este clar accelerate și certidunile tot mai puține, dacă te gândești sa faci o schimbare în carieră și îți dorești să devii antreprenor, acesta este probabil cel mai bun moment pentru a o face. Touși, dacă începi o afacere chiar acum, ia în considerare că va dura 6-12 luni pentru a începe să simți că înaintezi. Partea bună este că va fi probabil momentul când lucrurile se vor mai liniști. Analiza experților în domeniu nominalizează printre cele mai populare și profitabile segmente în 2023 IT, sustenabilitate, design, beauty, arte si management.

Iar dacă nu știi de unde să începi, dar vrei să apuci de undeva, iată 3 pasi simpli prin care poți începe un nou business în 2023:

Găsește modalități de finanțare

Una dintre cele mai mari întrebări înainte de a începe este probabil "Cum voi plăti pentru asta?" În funcție de finanțele personale, este posibil să poti autofinanța o parte din costurile de pornire ale afacerii tale, dar probabil vei avea nevoie de un sprijin pe parcurs.

Construiește un brand și focusează-te pe prezența în online

Așadar, fie ca apelezi la granturi, împrumut bancar clasic sau investitori, asigură-te ca vei putea să susții business-ul până la break-even.

Următorul pas pentru a te apropia de lansarea afacerii tale în 2023 este sa te concentrezi pe crearea unui brand de încredere și recunoscut. Și, desigur, cel mai bun mod de a face acest lucru este de a crea o prezenta solidă în online. Experiența mea în antreprenoriat a început după mulți ani în care am tratat ceea ce acum este business-ul meu ca o pasiune. În momentul în care am știut că vreau să fie mai mult de atât, am început să lucrez la acest lucru: cu site, social media, testimoniale, ad-uri care să îmi consolideze poziția și să îmi deschidă calea către clienții potriviți. Pentru că da, o parte importantă atunci când începi să construiești un business este să știi cui te adresezi, pe cine vrei de client. Altfel nu îi vei găsi.

Prețuiește-ți clienții în mod real

O calitate recunoscută a fiecărui brand unic este că oferă în mod constant servicii care sunt în interesul clientului lor. Această dorință merge dincolo de simpla recunoaștere a clienților lor și de a-i iubi suficient pentru a-și pune întotdeauna interesele pe primul loc. Așadar, caută întotdeauna metode pentru a-ti îmbunătăți serviciile, dar și pentru a-ți optimiza prețurile pentru a servi mai bine piața țintită. Un lucru foarte important pe care îl adresăm în cursurile noastre, indiferent că vorbim despre cursuri de make-up, de cosmetică, de design interior sau de fotografie, este relația pe care o stabilim cu clienții, felul în care ne prezentăm serviciile, astfel încât aceștia să știe că au parte de întregul nostru suport pentru a le îndeplini nevoia pentru care au apelat la noi.

Mihaela Rotaru, fondator Școala Rottaru – cursuri acreditate de formare profesională