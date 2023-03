De când mă știu mi-a fost frică, de unii oameni, de accidente, de boli, de pierderi, de mașini, de avioane, de schimbări radicale, de tot ceea ce putea să îmi facă inima să tresare. Coincidență sau nu, acum îmi bate prea tare :).

Mi-a fost frică să fac schimbări majore și le-am făcut. Mi-a fost frică să merg cu avionul și acum mă voi urca singură în avion, din propria inițiativă. Mi-a fost frică să fac ce simt – acum știu că sufletul îmi cere aceste schimbări și că ele nu sunt niciodată greșite. Mi-a fost frică să mor – și am murit câte puțin în fiecare zi, până când am eliminat tot ce nu mai îmi era de folos. Mi-a fost frică să trăiesc, până când am simțit viața crescând în mine, dând naștere unei minuni.

Nimeni nu vrea să știe că îți este frică. Nimeni nu vrea să te vadă slabă, învinsă, la pământ, pentru că nu aduci niciun beneficiu celui de lângă tine. Iar când este dragoste toxică este mereu vorba despre celălalt, nu?!

Am învățat că un om puternic nu se naște, ci se construiește. Iar primul pas este depășirea fricilor, acceptarea imperfecțiunilor și gândul că orice s-ar întâmpla, „Sunt în siguranță!”, pentru că așa și este.

Frica distruge vise, drumuri, pe noi înșine. Frica este toxică, iar de aici sunt două direcții spre care poți să mergi: fie trăiești cu temerile pe care le ai și pe care știi cum să le eviți sau să te ferești, mai exact rămâi în zona de confort, sau îți îmbrățișezi fricile, acceptându-le și făcând exact ceea ce te sperie cel mai tare. Ușor, ușor, frica care îți paraliza sufletul se va face atât de mică, încât îți vei da seama că ți-ai făcut atât de multe griji pentru lucruri neînsemnate.

Îmblânzirea fricilor nu doar că diminuează starea de neliniște, ci îți oferă și încredere în forțele proprii, bucurându-te cu adevărat de tot ce îți poate oferi viața. Îmbrățișarea fricilor te transformă într-un om puternic, iar asta este cea mai mare realizare. Să știi că ți-ai depășit temerile, ți-ai adunat tot curajul în inimă și i-ai dat drumul în direcția în care te temeai cel mai tare să mergi.

Femeia puternică de mâine îți va mulțumi pentru frica pe care o simți azi! Pentru că aceasta este doar o oportunitate minunată prin care poți să ajungi la cea mai bună variantă a ta! Trust the process!:)