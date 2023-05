Cu siguranță, dacă ești în categorile de familii și tineri, categorii care doresc și au nevoie de achiziționarea unui bun imobiliar, te-ai întrebat care este cea mai benefică alegere: apartament în afara Bucureștiului sau în oraș. Însă, poți afla că, în ultimii ani, s-a putut observa o tendință crescută pe piață imobiliară din București: tot mai mulți bucureșteni optează să se mute în cartierele limitrofe sau chiar în afara orașului.

"Sunt numeroase aspecte, însă acestea, conform studiilor de piață, sunt activate de venirea pandemiei. Bucureștenii și-au dat seama că este mult mai bine să locuiești într-o casă cu grădina proprie decât într-un apartament cu 2 camere, chiar dacă acesta se află în centrul orașului. De asemenea, au realizat că un apartament cu 2 camere în Berceni sau în Popești Leordeni poate să fie mai spațios și mult mai ieftin decât unul în centru, care, de ce nu, poate oferi și mai multe facilități.", precizează Diana Micu, expert în imobiliare.



Astfel, printre factorii care au contribuit la ideea de rezidență se numără:



Cu spațiu și liniște, zona de Sud a Capitalei a devenit "Micul oraș în marele oraș"



Unul dintre cele mai importante motive pentru care mulți bucureșteni se mută în zonele periferice este dorința de a scapă de aglomerația orașului. Bucureștiul este un oraș mare și dens populat, iar acest lucru are un impact semnificativ asupra calității vieții. Zgomotul, poluarea, traficul și lipsa spațiilor verzi sunt doar câteva dintre aspectele care pot deveni obositoare în timp.



"Zonele limitrofe și suburbane oferă mai mult spațiu, mai multă liniște și, în multe cazuri, acces la natură. Aceste aspecte pot fi extrem de atractive pentru familiile cu copii sau pentru cei care își doresc un stil de viață mai liniștit și mai sănătos.", continuă Diana Micu.



"Bineînțeles, un alt motiv semnificativ pentru care mulți bucureșteni optează pentru cartierele limitrofe sau suburbane este legat de costuri. Prețurile imobiliare în centrul capitalei sunt printre cele mai mari din țară, iar acest lucru poate fi o barieră pentru mulți potențiali cumpărători. În schimb, zona de Sud a Bucureștiului oferă prețuri mai accesibile, ceea ce le face mai atractive pentru cei cu bugete mai restrânse. În plus, costul vieții în aceste zone este adesea mai mic decât în centrul orașului, ceea ce poate duce la o calitate a vieții mai bună.", adaugă expertul în imobiliare.





"Ideea de 'aproape tot la îndemână' este cât se poate de acceptabil, mai ales atunci când noi discutăm cu clienții noștri. Un aspect ce contribuie la migrarea bucureștenilor spre cartierele limitrofe și zonele suburbane este dezvoltarea infrastructurii. În ultimii ani, au fost realizate multe investiții în infrastructură de transport din aceste zone, inclusiv în extinderea rețelei de metrou și în îmbunătățirea conexiunilor de autobuz și tren. Printre cartierele care evidențiază cel mai bine această tendință se numără cele din sectorul 4 (Berceni, Popesti-Leordeni), unde investițiile publice și private au ajuns să se facă într-un mod accelerat. Acest lucru a făcut mult mai ușor pentru oameni să călătorească în și din aceste zone, ceea ce le-a sporit atractivitatea." - Diana Micu, expert în imobiliare.





"Creșterea numărului de proiecte rezidențiale noi în aceste zone se datorează faptului că se oferă locuințe moderne, cu toate facilitățile necesare, în zone liniștite și cu spațiu verde suficient. În plus, multe dintre aceste proiecte includ și facilități precum locuri de joacă pentru copii, spații de recreere și chiar centre comerciale, făcându-le atractive pentru familiile tinere. Mai mult decât atât, sudul capitalei este, statistic, zona cea mai sigură din punct de vedere seismic.", conchide expertul Diana Micu.

