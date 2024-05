Creativity4Better 2024: Cea mai mare conferință din Europa dedicată creativității în business revine la București

Toamna aceasta, Bucureștiul devine gazda celui mai mare eveniment din Europa dedicat creativității aplicate în business, odată cu revenirea Conferinţei Globale IAA „Creativity4Better”.

Pe 20 noiembrie, a opta ediție aduce în fața comunității creative locale şi internaţionale speakeri cu povești remarcabile, dar și o serie de noutăți ce vor propulsa experiența participanților la intersecția dintre inovație, artă și tehnologie, stabilind tonul imersiunii în universul strălucirii creative.

Ce aduce nou ediția din acest an

Într-un format unic care îmbină divertismentul cu învățarea, conferința din acest an promite totul. Sesiuni captivante pe tema „Reaching for Creative Leadership” vor explora modalități prin care spiritul creativ poate fi pus în slujba inovației în business și leadership. Prezentările onorate de speakeri, a căror expertiză acoperă diverse fațete ale creativității, vor alterna cu momente artistice live și alte surprize puse la cale de organizatori. Conferința va include o serie de spații interactive și imersive în care participanții vor putea interacționa cu tehnologii emergente și concepte inovatoare, facilitând un schimb vibrant de idei și perspective.

Cine va urca pe scena Creativity4Better 2024

Fernando Machado, former CMO Unilever, BK – Most Innovative CMO in the World by Business Insider, Rockstar Chief Marketing Officer by AdAge sau Grand Brand Genius by AdWeek sunt doar câteva dintre distincțiile primite de Fernando, o adevărată legendă a marketingului global. Printre multe altele, Fernando a condus inițiative revoluționare ca 'Real Beauty Sketches' ale brandului Dove, dar și inițiative de marketing pentru titluri iconice din industria de gaming, inclusiv Call of Duty, World of Warcraft sau Candy Crush.

Kerry McKibbin, President & Partner, Mischief – Numită Agency Leader of the Year by Campaign, Kerry este motorul din spatele ascensiunii explozive a Mischief, de la un start-up în 2020 la una dintre cele mai cele mai HOT agenții independente din lume la ora actuală.

Bianca Guimaraes, ECD & Partner, Mischief – Bianca a construit departamentul de creație pentru care a visat să lucreze și este o mare susținătoare a femeilor și a diverselor talente din publicitate. Pe lângă contribuția substanțială la ascensiunea Mischief, munca ei a câștigat peste 100 de premii la nivel internațional, inclusiv un Emmy.

Lucy Jameson, Co-Founder, Uncommon Creative Studio – Lucy este renumită pentru transformarea brandurilor printr-o abordare inovatoare și prin creativitatea sa fără limite. Sub conducerea ei, Uncommon a devenit un far al originalității și al poveștilor de impact, redefinind peisajul publicității moderne.

Jose Miguel Sokoloff, Facilitator of peace against guerrilla in Colombia, Global President of Creative Council, MullenLowe - Jose Miguel nu este doar un titan al comunicării în rețeaua globală MullenLowe și unul dintre cei mai premiați creativi din lume, ci și thought leader de talie mondială și o personalitate culturală. Originar din Columbia, prin contribuția și proiectele sale de peste o decadă, pentru demobilizarea Gherilelor FARC din jungla columbiană, a jucat un rol crucial pentru stabilirea păcii în țară.

Stefan Sagmeister, World Reputed Designer, Ted Talk Superstar – Cu clienți ca The Rolling Stones, HBO și Muzeul Guggenheim, Stefan a câștigat de două ori premiul Grammy și practic cam toate premiile internaționale importante în domeniul designului. Un veritabil TED Talk Superstar, cu nu mai puțin de 5 apariții pe scena oficială TED, abordând subiecte vaste cum ar fi fericirea sau frumusețea.

Ana Lucaciu, Head Rehearsal Director, Opera Ballet Flanders – Artistă și coregrafă de renume mondial, Ana a colaborat cu cele mai importante nume ale baletului contemporan, cum ar fi Ohad Naharin și Crystal Pite, evoluând pe cele mai prestigioase scene din lume. În ipostaza de coregrafă a lucrat pentru Norwegian National Ballet, New Dialect și SUNY Purchase Dance Company. În prezent, predă ateliere de balet, dans contemporan și improvizație la Opera Ballet Flanders.

Marius Moga, Genius Music Producer, IREAL.RO – Marius Moga este una dintre cele mai proeminente figuri din industria muzicală din România, dar și unul dintre pionierii muzicii pop românești, făcându-și un nume în topuri încă de la începutul anilor 2000. Cu 12 discuri de aur și platină și 5 premii MTV, colaborarea lui Marius Moga cu Maroon 5 i-a adus o nominalizare la Grammy în 2013. Fondator al DeMoga Music , el și-a lăsat amprenta în lumea antreprenorială și prin două inovații tehnologice: IREAL.ro și Revocalize.ai.

Conferința Globală IAA „Creativity4Better” va avea loc la Face Convention Center, iar biletele pot fi achiziționate online accesând www.creativity4better.com . Cei care doresc să-și rezerve locul cât mai curând pot beneficia de o ofertă specială în perioada 22 mai – 24 iunie. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul conferinței sau la adresa de email ruxandra.radu@iaa.ro .

Ca în fiecare an, conferința va fi precedată, pe 19 noiembrie 2024, de o zi plină de workshop-uri dinamice.

Partenerii evenimentului: Kaufland, Raiffeisen Bank – Presenting Partners, Coca-Cola, Ploom – Gold Partners, Mastercard, Dacia – Partners. Food experience offered by Tazz.

