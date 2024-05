Wall-Street vă invită pe 13 iunie la evenimentul „CEO’s Gala – Leadership in the Age of AI”, în cadrul căruia vor fi premiați acei lideri care au arătat că înțeleg importanța celor mai noi inovații digitale în susținerea și creșterea unei afaceri, dar și impactul pe care toate noutățile le au asupra angajaților și a mediului de lucru.

Conform unui studiu recent, peste 70% din directorii de companii cred că inteligența artificială și, mai ales, AI-ul generativ poate oferi un avantaj competitiv important în afaceri. Cei care vor reuși să implementeze cel mai bine aceste tehnologii va avea de câștigat, într-o cursă a adaptării care deja a început.

Cum te adaptezi, cum îți aduci și echipa aproape în această eră a evoluției tot mai accelerate, acestea sunt doar unele dintre întrebările la care căutăm un răspuns franc în cadrul ediției a treia a CEO’s Gala, acum când suntem într-un context tot mai greu de navigat.

Astfel, „CEO’s Gala – Leadership in the Age of AI”, eveniment organizat de wall-street.ro, aduce în lumină și premiază personalități care nu evită hora inovației, ci acceptă provocarea reprezentată de AI, folosindu-l în business pe diverse planuri. Vom premia lideri din cele mai importante domenii ale economiei românești precum retail, tehnologie, energie, finanțe-bănci sau telecomunicații.