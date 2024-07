Maria Sârbu, astrolog: Ați fost concepute în pasiune și iubire, trăiți cât mai mult în aceste vibrații și fiți mici zeițe!

Maria Sârbu s-a stabilit în Paris acum câțiva ani, după colaborări cu mai multe televiziuni din România.

A reușit să se impună și pe piața franceză, cunoscută pentru elitismul ei. Începând din anul trecut, cărțile sale au devenit disponibile în librăriile din Franța.

Ceea ce o distinge este abordarea sa literară a astrologiei. Maria interpretează semnele și simbolurile astrologice pentru a sprijini autocunoașterea personală și pentru a aduce sens în viața fiecăruia. În plus, în domeniul coaching-ului și mentoratului, ea aduce o viziune inovatoare pe care o veți descoperi mai jos.

1. Maria, cum a început călătoria ta în lumea astrologiei și ce te-a inspirat să urmezi această cale?

Pornind din copilăria mea am dezvoltat un mare interes pentru tot ce reprezintă universul, paranormalul, numerologia, grafologia și mai ales filosofia. Cum pe vremea aceea nu prea găseai foarte multe de citit pe astfel de domenii, am citit tot ce mi-a căzut în mână. După 14 ani am început să dezvolt această pasiune aparte pentru astrologie și pasiunea a devenit un mod de viață.

2. Ai colaborat cu mai multe televiziuni din România înainte de a te stabili în Paris. Cum a influențat această experiență cariera ta?

Tot din copilărie visam la Franța, având pe vremea aceea un profesor de limba franceză care ne ajuta să corespondăm cu elevi francezi. Apoi, călătoream des aici până să decid marea relocare. Este adevărat că am renunțat la celebritate în țară și am început cariera aici de la nimic! Bariera limbii a fost un obstacol o bună perioadă. Cu timpul am început să îmi fac curaj pentru viitoare apariții tv pe scenele franțuzești, dar cu mari emoții. La prezent sunt fericită că pot scrie o carte aproape la fel de expresiv direct în limba franceză, la fel de de ușor cum scriu în limba mea natală.

3. Cărțile tale sunt acum disponibile în librăriile din Franța. Ce teme principale abordezi în ele și ce feedback ai primit de la cititori?

Da, mândria mea este că deja am cărți în marile și micile librării pariziene și noua mea viață va continua celebritatea românească la o scară mult mai largă. Mare parte dintre cărți abordează domeniul cuplului, feminitate, femei, compatibilități, bărbați. Toate acestea raportate la bogăția de informații pe care astrologia și experiența ca astrolog mi le-a oferit. În completare sunt și cărți de meditații și pe teme psihologie. O astfel de carte scriu chiar acum!

Feedback-ul cititorilor francezi este la fel de wow ca și cel al românilor. Sunt fascinați de astrologia karmică și de modul în care le explic și le ofer soluții de cuplu sau de dezvoltare personală, de trezitre spirituală, prin cărțile mele.

4. Cum ai integrat elementele literare în interpretările astrologice?

Acest limbaj literar pe care îl utilizez, atât la sedințe cât și în scris, este parte din personalitatea mea! Este important să vorbești în imagini sau să faci adesea comparații pentru ca cei care te ascultă să vadă sensul profund a ceea ce vrei să exlici. Dar și pentru a-i inspira să studieze mai departe subiectul pe care îl prezinți. Ori pentru mine este motorul cel mai important care mă ajută să transmit un mesaj util și prețios de fiecare dată!

5. În ce mod consideri că astrologia poate contribui la autocunoaștere și la crearea de sens în viața personală?

Astrologia este pasiunea vieții mele, apoi o a doua pasiune este Parisul! Greu să rezist fără una sau cealaltă. Sunt exemple pe care le pot oferi din experiența personală sau din cea de astrolog, cât de minunat este să poți cuprinde cu mintea ceea ce se ascunde dincolo de bioritmul tău sau modul tău de alimentație, de viață sau de dorințe, ambiții etc. Această latură magică a vieții pe care o oferă astrologia nu o poți găsi - cu tot cu precizie și bogăție de răspunsuri - în nimic altceva! Înțelegând, de exemplu, de unde și de ce ești uneori mai ușor de iritat, blocat, îndrăgostit, prins în relații toxice, alteori mai norocos, constructiv, infailibil, etc!



6. Ne poți da un exemplu de cum semnele și simbolurile astrologice pot ajuta pe cineva să-și înțeleagă mai bine viața?

Mi-a plăcut foarte mult și numerologia, însă nu am găsit bogăția de informații precum în astrologie. Tot ceea ce cunoaștem este energie, arhetip sau vibrație sau frecvență. Și toate fac parte din drumul personal, din cicluri și experiențe. Te ajută la fel de mult, dar cel mai bun arhetip se va dovedi cel mai bogat prin ceea ce îți oferă!

Concret, vei putea simți o creștere de energie lucrând și cu numerele și cu zodiile! Îți vei îmbunătăți starea și dacă te încarci de la Soare și dacă te încarci de la numărul 1, spre exemplu. Dar pentru a ajunge aici ai de ales tu prin dorința ta. Dacă nu ești pregătit să evoluezi la un nivel de conștiință superior, vei rămâne în același arhetip prin care au trecut miliarde de oameni înaintea ta. Dar dacă vrei să crești mai sus trebuie să îndrăznești să îți cauți răspunsurile și sensul. De aceea trebuie să fim deschiși să cunoaștem, să alegem, să căutam și mai ales să găsim!

7. Ai o abordare inovatoare în coaching și mentorat. Ne poți povesti mai multe despre această viziune și despre metodele tale?

Experiența și timpul și-au spus cuvântul în formarea mea. Am cunoscut oameni minunați de la care am avut ocazia să învăț lucruri pe care nimeni altcineva nu mi le-ar fi explicat. De unde și dorința mea de a da mai departe din fructele cunoașterii mele. Lucrând cu diferite instrumente, pe lângă astrologie, am dezvoltat foarte multe tehnici și de învățare și de eliberare și de meditație. Iar motorul aici a fost dorința mea de a le vedea fericite pe femeile care apelau la consultațiile mele, uneori ele se aflau în stări de disperare sau de mari frustrări. De dragul lor am căutat să răspund în limbajul fiecăreia, să o ajut să perceapă, să simtă, sau să înțeleagă, sau să vrea.

Cursurile de feminitate de exemplu, o metodă minunată de a le învăța pe femei să își reia identitatea și puterea feminină de oriunde le-ar fi pierdut. La fel și cartea ”Amintește-ți să fii femeie” are acest scop.

Cursul despre cuplu și toate cărțile pe acest subiect sunt menite să te ducă mai departe de rutină și arhetip și să te ajute să spargi tiparul și să reușești cu adevărat în dragoste, oricât de mult ai suferit în trecut (și mă refer aici la viețile trecute inclusiv).

Îmi amintesc despre o domnișoară Leu care studia cu mine la fiecare atelier pe care îl făceam, pe orice temă. Adoram dorința ei de a se autodepăși și i-am oferit serviciul VIP spunându-i că indiferent de oră și de problemă mă poate suna, chiar și la 3 am. Pentru că atâta timp cât ea vrea să învețe, eu am ce să îi ofer pe o multitudine de domenii. Spunându-i că se va opri atunci când i se pare că mergem prea departe în spiritual sau că începe să nu mai înțeleagă. Ea este alături de mine și acum, după mai bine de 15 ani și tot mai are ce învăța! Nu știu dacă am o metodă mai bună decât alți maești, dar știu că motorul este iubirea pe care o ofer în tot ce fac!

8. Cum îmbini astrologia cu tehnicile de coaching pentru a ghida oamenii în atingerea obiectivelor lor?

Ședințele de astrologie, fie ele despre tema personală, cuplu sau astrograma karmică sunt subiectele primordiale pe tema cunoașterii de sine. Iar la ședințe 99% dintre clienți mă întreabă: ”și cum să fac asta”! Așa au apărut multe dintre atelierele mele. Dar sunt de exemplu 4-5 ateliere în care nu este implicată astrologia deloc. Ele sunt concepute pe temele spiritualității, meditației, feminității, psihologiei și dezvoltării spirituale: ”Inteligența feminină”; ”Potențialul tău maxim”, ”Seara de meditații”, ”Secrete de Maestru”. Iar peste toate pot spune că mai sunt și altele mult mai selective dedicate vindecării și protecției. Dar astrologia este mentorul meu zi de zi! Mărturisesc că sunt acel gen de astrolog care se uită de câteva ori pe săptămână pe aspectele personale.

9. Cum vezi rolul astrologiei în societatea modernă, mai ales în contextul unui public tot mai sceptic și rațional?

Nu mă îngrijorez deloc! Era în care ne pregătim să tot intrăm de ceva ani, Era Vărsătorului, va aduce un interes mare pentru astrologie și secretele ei. Poate nu după o zi pe alta, dar până în 2045 sunt convinsă că va deveni atât de răspândită! Țin minte, acum 15 ani oamenii puneau egal între astrolog și ghicit și le era teamă să pășească pe ușa astrologului crezând că îi va face vrăji. Credeam că nu voi prinde ziua în care să văd atât de mulți pasionați de astrologie! Dar iată suntem aici deja, demult! De aceea am acest optimism și pentru viitorul apropiat!

10. Ce sfaturi ai pentru cei care sunt curioși să descopere astrologia, dar sunt sceptici în privința ei?

Atunci când va fi timpul lor nu se vor mai sătura de citit, verificat, studiat etc. Până atunci pot căuta răspunsurile așa cum cred de cuviință! Când karma v-a dat deja mai mult de 5 semne că astrologia vă poate ajuta, grăbiți-vă să vedeți ce mesaje are ea pentru voi!

11. Ce proiecte ai în plan pentru viitor? Poți să ne dezvălui ceva din ceea ce urmează?

Desigur, un proiect la care lucrez acum este o carte, ”Bucuriile, Plăcerea și Fericirea”! Va fi o altă carte de psihologie. Iar marele proiect la care lucrez de mai bine de 17 ani este legat de societate și spargerea tiparelor, blocajelor, vibrația mentalului și emoționalului colectiv. Practic tot ce fac este parte din acest proiect minunat.

12. Cum îți vezi evoluția în următorii ani, atât pe plan profesional, cât și personal?

Profesional, o să reușesc în Franța ceea ce am reușit în România. Personal, voi rămâne în Paris, aici vreau să am satisfacțiile femeii din mine, cel puțin ca și până acum.

Sfaturi pentru cititori

13. Ce mesaj ai pentru cititoarele noastre care își doresc să își îmbunătățească viața prin intermediul astrologiei?

Fetelor, sunteți minunate și amintiți-vă că ați fost concepute în pasiune și iubire, trăiți cât mai mult în aceste vibrații și fiți mici zeițe! Apoi, firește că vă voi recomanda 3 dintre cărțile mele: ”Tot ceea ce trebuie să știi despre bărbați, ”Tot ceea ce trebuie să știi despre femei” și ”Defectele zodiilor”. Dar și să citiți tot ce vine pe karma lor. Fie că este vorba despre astrologie sau alte discipline și științe. Iar atunci când mintea nu vrea să accepte unele informații, să cochetați cu acestea pentru că adesea mintea nu vrea să vă lase să vă schimbați reperele (teoria despre creier care are nevoie să vadă o informație de 7 ori pentru a deveni prietenos)!

14. Există vreun aspect al astrologiei pe care crezi că toată lumea ar trebui să-l cunoască?

Da! Da! Da! Astrologia de bază, din inima mea spun, este musai să o cunoască toată lumea! Să se adauge o oră pe săptămână în școli. Mai departe, aprofundarea astrologiei este grea și extrem de complexă. Dar baza, despre cele 12 zodii și planetele lor, precum Venus, Marte, Mercur, Saturn, Jupiter poate fi accesibilă și de foarte mare utilitate oricând. De ce? Pentru că dezvoltă modul de gândire pe zona de universalitate, univers, energii universale, cicluri. Iar de aici bogăția personalității poate naște în fiecare multe beneficii infinite!