Dragă Alma, m-am îngrășat după ce am născut acum 3 ani și nu mai suport ce văd în oglindă. Cum să fac să mă iubesc din nou?

Dragă Alma, îți scriu ție și fetelor Kudika drept ultima soluție că altfel simt că îmi pierd mintile. Nu îmi mai suport corpul după ce am născut. Bebe are deja aproape 3 ani si orice aș face, nu îmi mai place ce văd în oglinda. Sânii mi s-au lasat, m-am îngrășat 15 kilograme, am vergeturi, celulită și nu îmi mai vine să ies din casă. Ce să fac să slabesc și să îmi placă ce văd în oglinda? Efectiv nici pe pe soț nu îl mai las să se aproapie de mine.