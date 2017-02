Frumusetea fetei la varsta de aur, in jur de 20-25 ani, cand trasaturile de adult s-au conturat definitiv dar pastram inca rotunjimile copilariei. Acesta este obiectivul catre care pacientii si medicii deopotriva tind in prezent in medicina estetica.

Trebuie sa tinem seama ca trasaturile se contureaza:

Genetic, deci mostenim o structura osoasa, musculara, adipoasa si cutanata. La fiecare 5 ani acestea incep sa se modifice, sa se resoarba sa se lase si sa se inoiasca mai greu sau chiar deloc.

Ceea ce mostenim putem imbunatati discret. Pometii putin mai inalti si mai conturati, sprancenele in pozitie corecta, colturile gurii drepte, pot fi usor mentinute daca din timp, facem corectii mici cu botox sau acid hialuronic. Problemele tratate in pripa vor necesita cantitati minime ceea ce ne fereste de riscuri si ne scade costurile.

influenteaza semnificativ felul in care aratam odata cu trecerea timpului. Hrana nesanatoasa, poluarea, fumatul, expunerea la iradiere cu ultraviolete, saunele vor degrada mai repede structurile mostenite. De aceea mancatul sanatos, variat si echilibrat inclusiv in proteine, glucide din surse lente, acizi grasi esentiali, vitamine si minerale ajuta toate procesele metabolice. Orice lipseste este rau, orice este prea mult este si mai grav. Statul in radiatie ultraviolete (soare, solar), macina foarte rau elasticul din derm. In timp, pielea se va usca, rida si pata. La fel poluarea si gudroanele din tigari. Sa nu uitam ca exista posibilitatea infuzarii de vitamine, minerale si vitamine prin mezoterapie si tratamente laser sau radiofrecventa care pot stimula productia de colagen.

Atentie la saune! vasele se forteaza in vasodilatatie ceea ce le rupe favorizand problemele preexistente ca rozaceea sau varicele. In plus , transpiratia este sarata : ca, fier, mg, sodiu, etc se pierd mai mult, asa ca iubitorii de sauna trebuie sa compenseze aceste pierderi.

In marile momente: sarcinile, curele brutale de slabire, operatiile sau menopauza, organismul nostru trebuie sa se adapteze si sa treaca cu bine. Este important pentru ca fata sa nu alunece, corpul sa se mentina sa incercam sa prevenim. Este bine sa nu exageram cu kilogramele in plus, sa facem repede miscare si sa incercam sa ne recuperam rapid. Pentru fiecare situatie in parte medicul dermatolog ne va sfatui cum sa ne ingrijim si sa ne pastram calitatile.

