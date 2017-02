Advertorial

Iarna este cel mai bun moment pentru a incepe sa-ti parogramezi tratamentul de epilare definitiva chiar in confortul casei tale cu aparatul Homelight Connected de la BaByliss Paris. In plus, epilatoarele IPL de la BaByliss Paris sunt singurele care beneficiaza de o aplicatie special creata pentru a-ti oferi un tratament eficient, cu un control complet. Descarca aplicatia Homelight Connected pe telefonul smartphone si profitati la maximum de antrenamente personalizate pentru protectie si eficienta adaugata, singura aplicatie cu rol de coaching personal care ne ajuta sa utilizam corect aparatele. Atat de simplu, fara batai de cap.

IPL este cea mai performanta metoda de epilare ce a revolutionat vietile femeilor prin rezultatele de durata valabile chiar si pe pielea cea mai sensibila. Conformin, iar pielea ramane neteda si catifelata timp indelungat.

becuri cu cuart , un material durabil care este foarte rezistent la socurile termomecanice pentru o durata de viata cat mai lunga

lampa de inalta performanta ce permite 300.000 de impulsuri de lumina si 30 de programe complete (un program complet format din "picioare + axile + inghinal" necesita intre 5.000 şi 8.000 de impulsuri de lumina)

accesoriu de inalta precizie pentru zonele delicate si pentru aplicarea rapida pe suprafete mari de pana la 3cm2

aplicatia Homelight Connected (dispnibila pe Google Play si App Store), un coaching personalizat ce detecteaza tipul tau de piele, stabileste automat intensitatea luminii, inregistreaza fiecare sedinta si organizeaza viitoarele sesiuni

poate fi utilizat pe majoritatea zonelor sensibile precum fata, axila si zona inghinala

are actiune eficienta pe cinci tipuri de piele fiind potrivit pentru parul blond inchis, saten si negru

Principalul model din gama estesi dispune de:

Modul de utilizare este foarte simplu şi consta in doi paşi:

inainte de utilizarea aparatului, rade zonele pe care vrei sa te tratezi. Astfel, te asiguri ca energia produsa de pulsaţiile de lumina este canalizata in cel mai eficient mod asupra foliculilor de par Urmeaza pasii din aplicatie pentru a alege tipul de piele si pentru a seta intensitatea luminii apoi poti incepe sedinta de epilare

Detalii despre epilatorul Homelight Connected IPL G946E si despre promotii gasesti pe site-ul BaByliss Paris https://goo.gl/ChrFIQ si pe pagina de Facebook BaByliss Romania www.facebook.com/BaBylissParisRomania.