Locul de unde cumperi parfumul

Cand cumperi un parfum contrafacut, nu numai ca platesti un pret nejustificat, dar iti poti pune in pericol si sanatatea. Multe astfel de parfumuri pot contine substante care sa iti irite pielea sau sa iti cauzeze alergii greu de tratat, scrie Brightside.com . In plus, si vaporii emanati de acestea pot fi periculosi pentru tine, dar si pentru cei din jur. Daca vrei sa fii sigura ca ai cumparat un parfum original, iata care sunt detaliile la care sa fii atenta:

Exista numeroase magazine online care comercializeaza parfumuri contrafacute la preturi mici sau isi atrag clientii cu reduceri false, prin care sa justifice pretul acestora. De aceea, cel mai bine este sa iti cumperi parfumul dintr-un magazin renumit si de incredere. Sephora este unul dintre cele mai bune astfel de exemple si aici poti gasi o gama larga de parfumuri pentru femei, avand garantia ca produsele pe care le cumperi sunt autentice si de cea mai buna calitate. Iar dupa cum vezi, in magazinul lor online gasesti si un test pentru a-ti afla parfumul-semnatura, astfel incat sa faci cea mai buna alegere pentru tine.

Verifica ambalajul cu atentie

Parfumurile autentice sunt invelite intr-o fasie de plastic destul de groasa, sigilata, care este perfect lipita de cutie. Cand plasticul face cute sau observi ca a fost deja desfacut, este posibil sa ai de a face cu un fals. De multe ori, inscriptiile de pe cutii corespund, asa ca nu te lua doar dupa ce scrie pe ambalaj, pentru a-ti da seama. O idee buna ar fi sa cauti cum ar trebui sa arate cutia originala si ce scrie pe ea, iar in cazul in care gasesti diferente vizibile, sa le atragi atentia celor din magazin si sa nu cumperi parfumul.

Sigiliul nu trebuie sa fie mai gros de 5 mm

Daca ambalajul din plastic nu este sigilat sau sigiliul este mai gros de 5 mm, nu este simetric sau are urme de lipici, mai mult ca sigur ai dat peste un parfum contrafacut. Parfumurile originale sunt intotdeauna sigilate perfect, simetric, cu atentie la estetica ambalajului.

Examineaza cartonul din cutie

Cutiile de parfum au inauntru un carton al carui scop este sa tina sticla intr-o pozitie dreapta si sa il protejeze de lovituri sau de zgarieturi. Acest carton trebuie sa fie alb sau de aceeasi culoare cu cea a cutiei. In schimb, parfumurile contrafacute au in cutie un carton de culoare gri, de calitate slaba, care nu este perfect croit pentru a tine sticla nemiscata.

Fii atenta la codul produsului

Codul inscriptionat pe sticla ar trebui sa fie identic cu cel de pe ambalaj si nu ar trebui sa fie lipit, ci imprimat sau presat pe cutie. Daca cele doua numere nu corespund, chiar si o singura cifra daca difera, atunci este un semn ca parfumul respectiv ar putea fi contrafacut.

Cum verifici inscriptiile si logo-ul firmei

Pe spatele cutiei de parfum vei gasi un cerc auriu, cu o sageata inauntru, de culoare mai inchisa decat cea a cercului. Daca observi cea mai mica diferenta, cauta pe site-ul producatorului imagini cu parfumul si compara ambalajele.

Verifica sticla parfumului

Sticla parfumului trebuie sa arate perfect si sa nu exista niciun fel de scurgere din pulverizator. Chiar daca ti se pare ca sticla seamana destul de bine cu cea originala, verifica toate detaliile de pe suprafata ei, pentru a te asigura ca vei cumpara un produs autentic.

Parfumul trebuie sa fie limpede

Brandurile renumite nu folosesc coloranti in parfumuri, motiv pentru care lichidul este limpede si foarte putin colorat. Un parfum prea colorat, cu impuritati, este cu siguranta contrafacut. De asemenea, un alt truc eficient este sa agiti putin sticla de parfum. Bulele de aer care se formeaza ar trebui sa dispara in cel mult 10 secunde, iar parfumul sa isi recapete claritatea. Daca acest lucru nu se intampla, fie parfumul este expirat, fie este contrafacut.

Pulverizeaza parfumul pe geam

Un parfum autentic are o consistenta mai uleioasa, motiv pentru care nu ar trebui sa se scurga pe o suprafata lucioasa, daca il pulverizezi de la o distanta de 20 de centimetri. In schimb, un produs contrafacut va avea o consistenta apoasa si se va prelinge pe geam.

Verifica-i persistenta

Chiar si cand esti atenta la toate detaliile de mai sus, tot exista riscul sa nu iti dai seama ca parfumul pe care l-ai cumparat este un fals. De aceea, testul suprem este sa verifici persistenta mirosului. Un parfum autentic va mirosi pe pielea ta cel putin 24 de ore. Chiar si apa de toaleta persista un timp indelungat. De aceea, sfatul nostru este sa pastrezi bonul de la magazinul de la care ai cumparat parfumul si, daca esti sigura ca te-ai pacalit, sa le atragi atentia ca pe rafturi s-au strecurat si produse contrafacute.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: David Tadevosian