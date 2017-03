Farduri pastelate pentru ochi

Dupa o toamna cu tonuri maronii si o iarna cu tonuri cenusii, a venit primavara cu nuantele ei pastelate si pline de viata.

Am incercat sa va transmit cu fiecare material ca este important sa aducem culoarea in viata noastra si sa o lasam sa ne schimbe starea de spirit ori de cate ori este nevoie. Da, si mie imi place sa ma imbrac in negru din cap pana-n picioare, si mie imi place machiajul smokey eyes cu mult gri si negru sau sa imi dau doar cu dermatograf negru, dar nu pot sa raman indiferenta in fata nuantelor viu colorate care imi dau energie si parca ma umplu de viata.

Si pun pariu ca oricare dintre voi, care prefera outfit-urile all black si isi pun statusuri pe retelele de socializare gen “Black is my happy color” si “I’ll stop wearing black when they invent a darker colour”, isi schimba atitudinea in fata unei gradini cu copaci infloriti, a unui camp in toiul verii, in fata unor ziduri multicolore sau in fata unui curcubeu.

Si ca sa fiu stresanta pana la capat, astazi va aduc la cunostinta cateva produse de machiaj in ton cu primavara.

Fard de pleoape galben Melkior: 7,45 lei; Paleta Spring NYX: 69 lei

Sunt farduri de ochi in tonuri calde, pastelate, pe care trebuie sa le incerci si sa inveti sa le folosesti. Tot ce vei obtine este un chip luminos, dar si o privire mai frumoasa si mai seducatoare ca niciodata.

Fardurile pastelate se potrivesc de obicei oricarei culoare de ochi. Nu conteaza daca ai ochii albastri, verzi, negri sau caprui, nuantele de galben, roz, verde si albastru pal te vor ajuta sa obtii un machiaj primavaratic.

Trusa farduri si blush: 42 lei; Farduri sidefate: 49,90 lei

De fardurile pastelate te poti folosi atat pentru un machiaj natural, de zi, pentru atunci cand mergi la birou sau la o plimbare, cat si pentru un machiaj de seara deosebit. Apeleaza la ele chiar si atunci cand ai un outfit all black si vrei sa iti luminezi doar fata.

Sursa Foto Front Page: Lia Koltyrina/Shutterstock