Advertorial

Specialistii BaByliss Paris au combinat tehnologiile inovatoare din saloanele de specialitate si iti ofera versatilitate cu rezultate excelente de styling intr-un singur produs care poate fi folosit chiar la tine acasa. Descopera si tu #BeautyMartisoarele de la BaByliss Paris, cele mai noi beauty gadgets care nu trebuie sa lipseasca din casa niciunei pasionate de beauty.

Curl Secret 2: 36 de tipuri de bucle in doar cateva secunde

Nu esti sigura ce tip de de bucle ti se potrivesc? Cu noul ondulator automat Curl Secret 2 (C1300E) poti obtine un par ondulat in cateva minute. Alege dintre cele 36 de tipuri de bucle, subtiri sau foarte groase, in functie de tipul de look pe care doresti sa il adopti. In plus, noul Curl Secret 2 dispune de doua capete interschimbabile de dimensiuni diferite (25mm sau 35mm). Alege capul de 25mm pentru suvite subtiri si bucle stranse si adopta un look lejer incercand capul de 35mm, care-ti permite ondularea unei suvite de par de pana la 3cm. Impreuna cu celelalte functii ale ondulatorului automat (temperatura, timp de ondulare, directie de ondulare), noul ondulator automat Curl Secret 2 (C1300E) ofera o varietate de modalitati in care-ti poti aranja parul, pana la 36 de tipuri de bucle.

In functie de capul noului Curl Secret 2 ales (de 25mm sau 35mm), temperatura si timpul de ondulare sunt ajustate automat pentru obtinerea tipului de bucle pe care ti-l doresti. Camera ceramica din interiorul ondulatorului automat distribuie temperatura uniform si asigura protectie astfel incat efectul sa fie unul de par stralucitor, sanatos si perfect ondulat, in doar cateva minute. In plus, functia ionica de care dispune ondulatorul automat netezeste firele de par rebele.

Curl Secret 2 (C1200E) iti permite sa alegi directia de ondulare a parului, la stanga, la dreapta sau alternativ. Fie ca vrei bucle pe dreapta sau bucle pe stanga, poţi ondula fiecare parte cu o simetrie perfecta. Optiunea alternativa inseamna ondularea automata pentru o combinaţie de bucle pe dreapta şi pe stanga cu un aspect complet natural.

Placa de par 2in1 Pure Metal: bucle rapide sau par perfect drept cu un singur beauty gadget

Versatilitatea este caracteristica principala a placii de par 2in1 Pure Metal, disponibila in doua culori (inox sau inox cromat): placa de par cu invelis ceramic te ajuta sa iti schimbi look-ul in doar cateva minute. Poti avea parul perfect drept sau onduleuri seducatoare si asta fara ajutorul unui profesionist, chiar la tine acasa. Trecerea de la bucle si onduleuri la un par drept a devenit o placere, aproape o joaca, daca te gandesti ca le poti obtine cu un singur beauty gadget.

Placa de par de la BaByliss Paris este gata de utilizare in doar 15 secunde. In functie de tipul de par poti alege una dintre cele 5 trepte de temperatura (de la 150o la 230o). Fie ca ai par fin, deteriorat sau rebel si rezistent la coafare, placa de par 2in1 Pure Metal imblanzeste si cea mai neascultatoare podoaba capilara. Pentru o monitorizare exacta a temperaturii, placa 2in1 Pure Metal dispunde de un ecran LED. Alege o temperatura de pana la 170o pentru par fin/ deteriorat, de pana la 210o pentru par normal/vopsit/usor ondulat si temperatura maxima de 230o pentru par gros sau ondulat. Distribuirea uniforma a temperaturii este asigurata de invelisul BaByliss Diamond Ceramic, care lasa parul cu un aspect matasos si care in acelasi timp protejeaza firele de par. Aspectul de par sanatos si fin este asigurat si de tehnologia cu ioni, incorporata in noua placa de par 2in1 Pure Metal. Iar daca ai uitat placa de par in priza, nu-ti face griji, dupa o ora de nefunctionare, placa se inchide automat. Perfect coafata si fara griji doar cu beauty gadget-urile de la BaByliss Paris.

Mai multe detalii despre noul Curl Secret 2 C1300 gasesti pe site-ul BaByliss Paris https://goo.gl/Hux6jN si pe pagina de Facebook BaByliss Romania www.facebook.com/BaBylissParisRomania. Pret recomandat: 599,99 lei.

Mai multe detalii despre noile placi de indreptat parul 2in1 Pure Metal gasesti pe site-ul BaByliss Paris https://goo.gl/da89PV si pe pagina de Facebook BaByliss Romania www.facebook.com/BaBylissParisRomania . Pret recomandat: 599,99 lei.