Advertorial

Dincolo de a fi un obicei pe care multe dintre femei il au in fiecare zi, machiajul poate fi inclusiv un ritual de rasfat si relaxare. Mai mult decat atat, un machiaj desavarsit, profesional, poate fi obtinut acasa intr-un timp foarte scurt. Secretul consta in calitatea produselor si in utilizarea adecvata a acestora. Tocmai de aceea, te invitam astazi la lectia de machiaj like a pro!

Inainte de a aplica produsele de makeup, trebuie sa te asiguri ca tenul tau este pregatit pentru aplicarea machiajului. Este important sa folosesti un primer ca baza de machiaj pentru matifiere, netezirea reliefului tenului si a ridurilor si nu in ultimul rand estomparea porilor.

PASUL 1: Ce aplicam intai, fondul de ten sau corectorul?

Cei mai multi dintre specialisti aleg sa aplice intai corectorul si sa uniformizeze apoi cu fondul de ten. Pentru un machiaj #likeapro, iti propunem Infaillible Total Cover - paleta corectoare in 5 nuante pentru camuflarea imperfectiunilor.

Multumita Tehnologiei High Load™ cu pigmenti colormimetici, nuantele paletei Total Cover se adapteaza perfect fiecarui subton al pielii. Cosurile si roseata sunt neutralizate usor cu nuanta verde, folosita preponderent in zona T, in timp ce culoarea lila ilumineaza cearcanele, petele pigmentare si venele. Cu trio-ul bej acoperim imperfectiunile in relief si pungile de sub ochi.

PASUL 2: Fondul de ten: Care este cea mai buna metoda de aplicare?

Daca si tu te confrunti, ca multe dintre noi, cu un ten mixt sau gras, atunci solutia ideala pentru tine este Infaillible 24H Matte – fond de ten mat de la L’Oreal Makeup Designer/Paris. Multumita Perlitei – ingredient mineral cu o mare putere de absorbtie a sebumului, fondul de ten ofera matifiere timp de 24 ore si confort total, fara stralucire.

Formula Infaillible 24h Matte este rezistenta la transfer si ofera acoperire ridicata, fara efect de masca si fara a incarca tenul.

PASUL 3: Blush-ul sau sarutul soarelui

Ultima „nota” a machiajului este atingerea delicata a fardului de obraz. Paleta Infaillible Blush Paint contine 5 nuante versatile cu pigmenti ultra-saturati. Cu ajutorul acesteia, poti obtine un machiaj diafan si proaspat primavara, si un look bronzat, sarutat de soare, in timpul verii. Paleta este disponibila in 2 versiuni de culoare: roz si aramiu. Avand in vedere ca nuantele din paleta Infaillible Blush Paint au o rezistenta de lunga durata, culorile pot fi folosite chiar si ca fard de pleoape.