O schimbare de look radicala poate fi infricosatoare. Poti arata mai bine ca niciodata sau, din contra, sa ajungi sa te sperii de tine in oglinda si sa te ascunzi in casa. Transformarea poate fi insa un proces placut atunci cand esti pregatita pentru asta. Hotaraste ce iti doresti si abia apoi fa-ti programare la coafor.

6 lucruri de care trebuie sa tii cont inainte de a face o schimbare de look

Foto: Diego Cervo, Shutterstock

1. Cat de des imi prind parul

Aceasta este o intrebare esentiala daca faci parte din categoria femeilor carora le lace sa isi prinda parul dar vor sa se tunda. O tunsoarea prea scurta te va impiedica sa faci asta. Consulta-te cu stilistul tau. In urma cu cativa ani, stilistul meu m-a convins sa renunt la "coada de cal" pentru o tunsoare scurta, care punea in valoare onduleurile naturale ale parului meu.

2. Cat de mult timp sunt dispusa sa aloc parului meu

Atentie la breton, mai ales daca parul tau este ondulat sau sarmos. Vorbesc din proprie exeperienta. Si nu este vorba doar de faptul ca trebuie sa il intinzi zilnic dar si ca trebuie sa mergi periodic la coafor pentru a ti-l ajusta. Daca nu ai rabdare si timp pentru aceste operatiuni, bretonul nu este pentru tine.

3. Sunt pregatita pentru o schimbare radicala

Am auzit stilisti afirmand ca nu sunt de acord sa le propuna clientelor o transformare daca nevoia pentru aceasta nu este veche de cel putin o luna. Stiu prea bine ca atunci cand ceva nu merge in viata noastra ne dorim o schimbare de look. Insa este mai bine sa fim sigure ca suntem cu adevarat pregatite pentru aceasta in loc sa plangem apoi in fata oglinzii.

4. Look-ul pe care mi-l doresc mi se potriveste

Atunci cand ii soliciti stilistului o schimbare de look, ia cu tine si cateva fotografii reprezentative pentru ceea ce iti doresti. O anumita tunsoare poate arata senzational la modelul din revista insa total nepotrivita pentru tine. Un adevarat profesionist va fi sincer cu tine si iti va spune ce anume ti se potriveste si ce nu. Si iti va propune alternative.

5. Care este culoarea de par cu care m-am simtit cel mai bine

Cele mai sexy femei sunt cele care se simt bine in pielea (si parul) lor. Nu te vopsi intr-o anumita nuanta doar pentru ca este la moda sau prietena ta a facut asta. Alege intotdeauna o culoare care te face sa te simti feminina si irezistibila.

6. Care este nuanta pielii mele

Nuanta predominanta a pielii tale este un factor major in alegerea culorii parului. Spre exemplu o piele pala asociata cu un blond platinat te-ar putea face invizibila.

Foto prima pagina: Anetlanda, Shutterstock