De vreo cinci ani de zile, de cand ne-am cunoscut, eu si uleiul de nuca de cocos ne iubim. Fie vorba intre noi, iubesc nuca de cocos cu totul, dar rar se intampla sa o intalnesc proaspata si gustoasa. Asa ca ma multumesc cu ce poate fi conservat si transportat de peste mari si tari pana in bucataria mea – ulei, lapte si fulgi, toate din nuca de cocos.

Totusi, pentru ca in ultimele saptamani v-am tot povestit despre cum sa ne ingrijim din interior spre exterior, va propun ca astazi sa schimbam directia si sa ne concentram atentia pe cateva produse cosmetice cu care ne putem ingriji pielea.

Balsam de buze cu aroma de vacanta

Culmea este ca la acest balsam de buze am ajuns datorita mierii de Manuka si nu a uleiului de cocos. Mierea de Manuka de la Wedderspoon m-a convins de puterile sale magice, prin urmare n-am stat nicio secunda pe ganduri cand am gasit acest produs care combina doua dintre ingredientele in care am cea mai mare incredere, cu un al treilea, aproape la fel de inspititor – lime. Balsamul de buze este aromat ca un cocktail virgin pe o plaja nu la fel de neprihanita… dar sa-l lasam pe Javier in pace si sa revenim la oile noastre.

Va recomand asadar acest produs pentru ca este sanatos si eficient si nu pentru ca te poarta pe insule pustii in zilele ploioase.

Coconut Milky Mist – spray cu incredere

Un alt produs care ma face fericita este spray-ul Coconut Milky Mist (Too Cool For School, Sephora). Too Cool For School este unul dintre brandurile mele preferate. Ador felul in care iscusinta in estetica a coreenilor a fost impletita cu creativitatea unui grup de artisti neconventionali. Rezultatul este o gama de produse super eficiente in ambalaje super atractive. Sunt genul ala de produse care iti dau un feeling de incredere cand le folosesti, un soi de mini-arme secrete pitite in buzunarul interior al gentii. Pentru mine, spray-ul Coconut Milky Twist este un soi de pastila cu buna dispozitie. Cand nimic nu merge cum trebuie, fas-fas si… totul e la fel, dar nu-mi mai pasa!

via GIPHY

Coconut ceramide mask – pentru o piele ca de bebelus

Too Cool For School este noul meu brand preferat. Ajung sa ador cam tot ce testez, afirmatie care, sincer, se poate extinde la toate produsele coreene de skincare. In cazul Too Cool For School, se adauga drept un mare bonus faptul ca produsele sunt super prietenoase cu tenul sensibil. Pentru tenul meu, care se irita la aproape toate produsele existente pe piata, inclusive majoritatea celor profesionale, este o surpriza de fiecare data cand aplic un produs care NU imi produce usturime.

Masca despre care va povestesc promite sa hidrateze dar si sa aduca o imbunatatire in zonele ridate si hiperpigmentate. Ceea ce pot afirma fara sa mint este ca imediat dupa folosire tenul este mai luminos (in sfarsit inteleg ce inseamna exprimarea asta cu luminozitatea!), pielea mai intinsa si fata hidratata. Nu stiu maine ce va fi, abia mi-am scos masca si entuziasmul m-a determinat sa scriu aceste randuri. Ma astept la rezultate de durata pentru ca ambele componente principale, extractul de nuca de cocos si ceramidele, sunt premise pentru hidratare zdravana.

Despre primul ingredient v-am tot scris, ceramidele sunt new entry. Scotocind in biochimia stocata profund in foldere prafuite din mintea mea, gasesc ca aceste molecule lipidice prezente in mod normal in pielea noastra sunt responsabile de crearea unei bariere impermeabile care “tine apa” in interior, impiedicand deshidratarea. Imi permit asadar sa presupun ca masca functioneaza in doi pasi – apa de cocos hidrateaza pielea iar ceramidele o pastreaza acolo. Good job!

PS: Wikipedia tine sa mentioneze ca vernix caseosa, substanta in care este invelit nou nascutul proaspat scos din burtica mamei, are un continut crescut de ceramide, tocmai pentru a puncta capacitatea deosebita a acestor molecule de a hrani si hidrata.

PPS: nu ma satur sa ma uit in oglinda :D

Iti plac produsele cu cocos? Ai ceva recomandari?

Foto featured by MorganStudio