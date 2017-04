Despre medicina functionala am tot scris. Ba chiar as spune ca am devenit putin obsedata de acest segment al stilului de viata sanatos si in mod particular pe zona de microflora. In caz ca nu ai citit ce am scris in postarile trecute sau nu ai auzit inca despre medicina functionala, rezum in doua cuvinte cateva sute de pagini pe care le-am citit despre acest subiect – medicina functionala porneste de la premisa ca organismul uman este o masinarie spectaculoasa (soc si groaza) care are in sine capacitatea de a se repara si regenera. Nu este o noutate. Stim si folosim inconstient aceasta informatie ori de cate ori avem cate o buba mica.

Problemele apar atunci cand buba este mai mare iar noi nu stim pe ce medicament sa punem mana mai repede. Aici situatia devine super-delicata: medicina moderna propune diverse “anti” – antibiotice, antiinflamatoare, antimicotice etc. si lista continua mult chiar si fara prefixul buclucas.

Nu neg eficienta acestor tratamente si nu sustin nici macar o secunda sa optezi pentru medicina functionala in defavoarea tratamentelor alopate. In jurul meu insa e plin de cazuri “pe dunga” – in mare parte ma gandesc la boli autoimune care au fost depistate in stadii precoce si pentru care tratamentul agresiv nu este (inca) recomandat. Cred ca acestora le este dedicata in primul rand medicina functionala, alaturi de cazurile unde medicina traditionala si-a epuizat resursele si langa cei, ca mine, care isi doresc sa previna aparitia diverselor situatii neplacute, sa testeze cat mai multe unghiuri ale unui stil de viata sanatos si sa imbunatateasca permanent calitatea vietii.

Doamne, sunt ca o moara stricata, nu ma pot opri cand vine vorba despre acest subiect.

Unul dintre pilonii de baza ai medicinei functionale este imprietenirea cu flora microbiana saprofita a organismului nostru. Poate ca nu stiai, dar suntem gazda pentru milioane de fiinte microscopice. Practic, suntem Universul lor iar daca duci acest gand doar putin in curtea filosofiei, gandul iti zboara in toate directiile si uiti ca suntem aici sa vorbim “doar” despre o crema. Dar sa ne concentram.

Avem flora prietenoasa pe interior si pe exterior. Avem, desigur, si invadatori. Corpul nostru este un permanent front de lupta pentru aceste populatii. Medicina functionala (si cu asta promit ca ma opresc si trec la crema) sustine ca organismul nostru se poate repara de unul singur de aproape orice daca ii furnizam conditiile optime pentru a lupta. Iar o prima conditie este asigurarea unei armate bine dotate in flora microbiana saprofita. Pentru interior, luam probiotice, iar despre acest subiect am scris aici. Ce te faci cu exteriorul? Folosesti creme, bineinteles.

De ce este exteriorul tulburat? Sau cum ai ajuns sa faci bube

In situatiile fericite, vorbim de o individa oarecare, nu dam nume, care a testat atat de multe maglavaisuri incat si-a dat peste cap toata flora de la suprafata pielii.

La polul opus vorbim de copiii nascuti cu dermatita atopica severa pentru care viata este un chin.

Intre aceste doua extreme exista un milion de feluri in care iti poti tulbura flora microbiana de la suprafata pielii.

In toate aceste cazuri, pe langa o ingrijire corespunzatoare, care sa permita curatare si hidratare, avem nevoie si de “probiotice” pentru ten.

Foto by Kerdkanno