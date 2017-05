In materie de machiaj, trendurile primaverii dicteaza look-uri curajoase, in culori indraznete. 80s glam is back si este imaginea perfecta pentru toate evenimentele care se vor desfasura pe parcursul lunilor calde. Daca abia astepti festivalurile de strada sau te pregatesti sa iei orasul cu asalt pentru o noapte de distractie, am pregatit pentru tine trucuri si sfaturi pentru un machiaj de neuitat.

Complice in aceasta actiune iti va fi INFAILLBLE PAINT de la L’Oreal Makeup Designer/Paris . Noua gama este formata din 6 nuante de ruj lichid Lip Paint si 9 nuante de fard de pleoape lichid Eye Paint, fiecare imbogatit cu o formula de pigmenti ultra-saturati. Acestia asigura nu doar o rezistenta de durata a machiajului ci si o culoare intensa pentru un makeup iesit din tipare.

Cum sa obtii look-ul #PaintOn?

Fardul de pleoape lichid INFAILLIBLE EYE PAINT cu pigmenti ultra-saturati, invaluiti in gel este disponibil intr-o varietate de nuante, cu finish satinat, metalic sau mat pentru cele mai indraznete look-uri. Sfatul makeup artistului este sa aplici o nuanta deschisa in coltul interior al ochilor si imediat sub sprancene pentru o privire luminoasa. In pliul pleoapei si sub linia inferioara a genelor aplica un ton mai inchis pentru un strop de profunzime.

Alege-ti apoi o culoare indrazneata, cu finish metalic si deseneaza o linie groasa de la jumatatea pleoapei spre exterior, asa cum trasezi tusul de ochi. Aplicatorul fardurilor Eye Paint este usor de utilizat, trasand linii cu o precizie inedita. In continuare aplica nuanta mai deschisa, satinata de la jumatatea pleoapei spre interior.

Indiferent de combinatia preferata de culori, nuantele Eye Paint sunt intense si au o rezistenta ridicata la transfer. Mai mult decat atat, formula waterproof garanteaza ca machiajul va rezista toata noaptea, iar textura catifelata asigura prospetime si confort pe pleoape.

Pentru buze, cedeaza noilor tendinte cu INFAILLIBLE LIP PAINT, disponibil in 6 culori seducatoare cu texturi lucioase sau mate. Oricare ar fi textura ta preferata, pigmentii ultra-saturati Lip Paint asigura cea mai opaca si vibranta culoare, oferind si o senzatie de confort pe buze. Aplicatorul in-control imbratiseaza perfect si precis suprafata buzelor dintr-o singura miscare.

Tot ce iti mai ramane acum de facut este sa cuceresti orasul cu look-ul tau trendy si indraznet!