comunicat de presa



Nu te impacienta, aceasta misiune este posibila printr-o dieta echilibrata, din care sa nu lipseasca fructele si legumele, putin sport si o serie de tratamente faciale si corporale, ale caror rezultate sunt vizibile chiar de la primele sedinte.

Cu 8 saptamani inainte: Adio piele lasata!

Daca pielea de pe interiorul bratelor este lasata sau vrei sa scapi de celulita de pe fese sau picioare, avem solutia ideala pentru tine. Este vorba despre un tratament revolutionar de tonifiere a pielii si reducere in circumferinta a zonelor cu tesut adipos in exces. Bazat pe tehnologia elos, tratamentul VelaShape III combina radiofrecventa bipolara cu infrarosul, vacuumul si masajul cu role mecanice, pentru o incalzire precisa a tesutului gras, a septelor fibroase conective din jurul lor si a fibrelor de colagen. Astfel, creste circulatia sangvina, drenajul limfatic, metabolismul celular si depunerea colagenului nou. Studiile arata ca pacientii care au urmat acest tratament au reusit sa slabeasca 3 cm in zona abdomenului dupa doar doua sedinte.

Cu 6 saptamani inainte: Acorda atentie zonei din jurul ochilor

Intrucat momentul cel mare se apropie cu pasi repezi, iar stresul si oboseala isi pot pune amprenta asupra tenului tau, poti folosi acasa mastile Eye Mask de la Intraceuticals. Aplicate pe zona de sub ochi, acestea au rolul de a netezi ridurile, de a trata cearcanele si pungile de sub ochi, cat si de a oferi luminozitate pielii terne. Extractul de alge din compozitia mastii reduce inflamatia si hidrateaza profund aceasta zona delicata. Pentru efecte maxime, masca pentru ochi se aplica o data pe saptamana, 6 saptamani.

Daca petele pigmentare sunt cele care nu-ti permit sa ai un ten fara cusur, atunci te poti gandi sa mergi la un consult dermatologic si, ulterior, sa incerci procedura de depigmentare de la Yperion Or-Light. Rezultatele cu SPL Or-Light sunt exceptionale; aceste bile de culoare inchisa spargandu-se si iesind spre suprafata in decurs de cateva zile, in cele din urma descuamandu-se, iar rezultatul final fiind indepartarea petelor pigmentare.

Cu o saptamana inainte: Ten curat si hidratat

Tenul se incarca de impuritati din cauza machiajului, dar si a altor factori externi, precum poluarea, de aceea este indicat sa il cureti in mod constant pentru a avea o piele curata si luminoasa. Inainte de ziua nuntii, de preferat cu o saptamana inainte, iti recomandam sa incerci tratamentul de hidrodermoabraziune HydraFacial, care ofera o atentie speciala pielii printr-un sistem de etape menite sa ofere rezultate garantate: curatare, exfoliere, extractii, hidratare si Vortex-Fusion® cu antioxidanti, peptide si acid hialuronic. Cu ajutorul acestei proceduri se elimina liniile fine, ridurile, porii mariti si congestionti, se trateaza tenul acneic si se elimina impuritatile.

Cu o zi inainte: Pentru un make-up de durata!

Orice mireasa isi doreste ca tenul ei sa arate cat mai bine in ziua nuntii, ca de altfel si machiajul. Acum, ambele lucruri pot fi obtinute cu ajutorul unui singur tratament – Intraceuticals Rejuvenate. Acidul hialuronic, vitaminele (A, C, E), aloe vera si ceaiul verde din compozitia serului de intinerire Intraceuticals hidrateaza pielea in profunzime, ii reda stralucirea si fixeaza machiajul.