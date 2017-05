advertorial

CO2RE Intima este o procedura simpla, non-chirurgicala, utilizata in mentinerea sanatatii zonei intime. CO2RE Intima reduce semnele postnatale si imbatranirea zonei intime, prin stimularea functiei de vindecare a tesuturilor vaginului, ce rezulta intr-un nivel mai ridicat de lubrifiere. De asemenea, echipamentul poate fi folosit si pentru tratarea incontinentei urinare si a simptomelor menopauzei, cat si a atrofiei vaginale. Laserul CO2 ofera rezultate dovedite in regenerarea tonusului muscular al vaginului si in reducerea laxitatii: 94% din paciente au confirmat o imbunatatire a tonusului si aspectului zonei intime, si 81% din paciente au confirmat o imbunatatire semnificativa a calitatii vietii sexuale.

In cadrul evenimentului de lansare a echipamentului CO2RE Intima, Dr.Cesar Arroyo a vorbit despre modul in care actioneaza acest laser CO2 si a explicat pe larg care sunt beneficiile tratamentului de rejuvenare vaginala. “Am folosit in trecut alte tehnologii pentru acest tip de tratament al vaginului, insa tehnologia CO2RE Intima este mult mai eficienta, deoarece ofera tipul de impact fractionat care este atat de eficient pentru tesuturile cu mucoasa”, a declarat Cesar Arroyo, MD, Director al Departamentului de Lasere Medicale din cadrul spitalului HM Monteprincipe, Madrid, Spania. “In plus, CO2RE Intima poate fi folosit pentru tratarea intregii zone intime, inclusiv canalul vaginal, introitusul si vulva.”

Care sunt beneficiile majore ale tratamentului CO2RE Intima

Echipamentul CO2RE Intima utilizeaza 3 aplicatori diferiti pentru a livra energia laserului CO2 tesutului vaginal si vulvei, imbunatatind atat aspectul cat si functionalitatea zonei intime a pacientei. Astfel, CO2RE Intima trateaza intr-un mod unic cele 3 zone intime: Interna, Externa si Introitusul. Aplicatorul extern al modulului CO2RE Intima se foloseste pentru a trata distrofia si discromia vulvei, imbunatatind astfel aspectul zonei intime. Medicul are optiunea de a aduce pigmentul la suprafata si de a coagula tesutul, cu scopul stimularii productiei de colagen si elastina, intr-un mod agil, prin selectarea optiunilor de pe ecranul aparatului. Aplicatorul intern se foloseste pentru ablatia si coagularea tesutului din canalul vaginal, si pentru remodelarea tesutului conectiv din interiorul vaginului. Efectele sunt reducerea laxitatii, imbunatatirea lubrifierii si ameliorarea simptomelor anumitor afectiuni ale zonei intime, precum senzatii de arsura si dureri in timpul actului sexual. Aparatul CO2RE Intima poate fi folosit si in scop chirurgical, prin utilizarea aplicatorului chirurgical cu scop multiplu. Aceasta functionalitate extinde capacitatile aparatului CO2RE Intima si in sfera labioplastiei, exciziei tumorilor si a negilor, si indepartarii tesutului nedorit din zona intima.

Psihoterapetul Luiza Udrea a explicat in cadrul conferintei de presa CO2RE Intima ca existenta problemelor intime pot afecta orice femeie nu doar fizic, ci si la nivel emotional. “Cand apare o modificare la nivel intim, majoritatea femeilor au acel sentiment ca nu mai sunt normale sau ca nu mai sunt ele insele. In momentul in care apare aceasta disfunctionalitate, sufera imaginea de sine per ansamblu – se considera mai putin frumoase, mai putin feminine. Un alt aspect care merita mentionat este acela ca in viata de cuplu apare o problema destul de mare, intrucat femeile tind sa se retraga din viata sexuala si cateodata nu stiu sa verbalizeze care este motivul pentru care se intampla acest lucru”, a declarat psihoterapeutul Luiza Udrea.

Dana Savuica recomanda tratamentul CO2RE Intima

Prezenta la lansarea echipamentului CO2RE Intima, Dana Savuica a impartasit din experienta ei de femeie, dar si din postura de fost moderator al unei emisiuni de sanatate. “Am 47 de ani, sunt o femeie implinita, experienta de viata, activitate sexuala, casnicie… am trecut prin toate starile. Cand am devenit prezentatorul unei emisiuni de sanatate, am aflat foarte multe lucruri interesante despre ce inseamna sa fii femeie, sa ai o relatie sanatoasa in cuplu, cum e sa-ti cunosti corpul. Trebuie sa fim constienti ca trupul nostru are si acest organ genital, care la femei este foarte important. Daca nu te simti tu bine si daca nu esti sanatoasa din cap pana-n picioare nu te mai simti femeie, nu te mai poti bucura de viata. In ceea ce ma priveste, incet, incet corpul imi transmite semnale ale premenopauzei, dar ma bucur enorm de mult ca m-am nascut in aceasta generatie a tehnologie, a stiintei avansate si ca pot sa inaintez in varsta frumos, sa ma bucur de viata mea fara sa simt efectele inaintarii in varsta.” Dana Savuica recomanda tuturor femeilor tratamentul CO2RE Intima pentru mentinerea sanatatii intime, fara disconfort si timp de recuperare.

Rezultate clinice dovedite

In urma tratamentului CO2RE Intima, se obtin rezultate foarte bune, dovedite clinic. Intr-un studiu coordonat de Dr. Arroyo, la controlul de 3 luni efectuat dupa cel de-al treilea tratament, 100% din paciente au raportat ca sunt multumite de tratament si 94% l-ar recomanda si altora. Mai mult, 82% dintre paciente au aratat o imbunatatire statistica semnificativa a indicelui de sanatate vaginala (p<0.05). Tratamentul nu necesita anestezie si dureaza, in medie, 15 minute. Majoritatea pacientelor observa si simt o imbunatatire chiar dupa prima sedinta. Cu toate acestea, pentru rezultate optime, se recomanda 3 sedinte, la distanta de 4 saptamani.

CO2RE Intima este prima procedura cu Marca CE pentru rejuvenare intima si tratarea atrofiei vaginale. Tratamentul este disponibil momentan in clinica Elos Skin & Laser Center.