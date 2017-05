Sanatatea sexuala este un aspect esential din viata unei femei, intrucat existenta unor probleme intime poate scadea calitatea vietii de cuplu si increderea in sine. Specialistii sustin ca multe dintre femei nu iau in calcul ca schimbarile care se produc la nivel intim de-a lungul timpului, fie dupa o sarcina sau la premonopauza ori menopauza, le pot afecta buna functionare a aparatului genital.

Odata cu inaintarea in varsta, relaxarea peretilor vaginali poate duce la aparitia sindromului de relaxare vaginala, ale carui simptome se pot accentua dupa nasterea unui copil, si la atrofie vaginala, afectiune destul de des intalnita in cazul femeilor care sufera de dereglari hormonale in perioada menopauzei. Printre simptomele atrofiei vaginale se numara uscaciunea vaginala, durerea, iritatia si nevoia urgenta de a urina. Aceste simptome pot aparea in orice faza a vietii unei femei, insa studiile arata ca peste 50% dintre femei se confrunta cu aceste probleme intime dupa ce au intrat la menopauza.

Pentru tinerea sub control a acestor simptome se recomanda adesea tratamente hormonale, insa multe femei evita sa le foloseasca din cauza efectelor adverse pe care le au asupra corpului. In multe cazuri, acestea duc chiar si la agravarea unora dintre problemele deja existente, precum incontinenta urinara. Insa, din fericire, medicina a avansat, iar acum este disponibil un tratament inovator, un laser CO2, care ofera rezultate dovedite in regenerarea tonusului muscular al vaginului si in reducerea laxitatii: 94% din paciente au confirmat o imbunatatire a tonusului si aspectului zonei intime, si 81% din paciente au confirmat o imbunatatire semnificativa a calitatii vietii sexuale.

Echipamentul CO2RE Intima utilizeaza 3 aplicatori diferiti pentru a livra energia laserului CO2 tesutului vaginal si vulvei, imbunatatind atat aspectul cat si functionalitatea zonei intime a pacientei. Astfel, CO2RE Intima trateaza intr-un mod unic cele 3 zone intime: Interna, Externa si Introitusul.

Rejuvenarea vaginala cu CO2RE Intima este mai mult decat un simplu tratament. Rezulatele dovedite clinic, gradul foarte ridicat de satisfactie al pacientelor si siguranta tratamentului fac din acest aparat un real simbol al felului in care femeile pot sa isi recapete increderea in sine.

Ce poti trata cu CO2RE Intima?

Laxitatea tesutului vaginal;

Discromia si Distrofia vulvei;

Uscaciune Vaginala;

Incontinenta Urinara;

Dureri in timpul actului sexual;

Semnele postnatale;