Sprancene pieptanate si accentuate

Iata cum obtii machiajul cat-eye ca Selena Gomez: dupa realizarea cozii de pisica, ai grija sa piepteni bine sprancenele si sa le definesti cu ajutorul unui creion de sprancene.

De ce apeleaza cantareata la acest truc? In primul rand pentru ca are sprancene naturale, bogate. In al doilea rand pentru ca se poarta in vara aceasta. Si in al treilea rand pentru ca astfel privirea este si mai patrunzatoare, mai accentuata, sporind efectul sexy al acestui machiaj retro.

Creion pentru sprancene cu perie pentru pieptanare