comunicat de presa

De ce sa tii cont inainte de a te machia. 3 sfaturi de baza

Potrivit Ginei Brooke, mai intai de toate este important sa iti pregatesti tenul foarte bine, inainte de a aplica make-up. Altfel, nu va rezista mult si nici nu va arata bine. Pe langa o curatare atenta a tenului, se recomanda folosirea unor produse de ingrijire, potrivite pentru fiecare tip de piele. Produsele Intraceuticals Rejuvenate maximizeaza hidratarea si volumul pielii si reduce instant liniile fine si ridurile, fiind indicate chiar si pentru persoanele cu piele sensibila. Aceste produse tintesc probleme precum imbatranirea prematura a pielii, ridurile si liniile fine, deshidratarea pielii, cearcanele si pielea obosita, fara tonus.

Cel de-al doilea sfat important consta in acordarea atentiei pielii. “Felul in care arata pielea ta are un impact major asupra modului in care arata make-up-ul”, afirma make-up artistul Madonnei. Si nu in ultimul rand, este important sa te concentrezi asupra trasaturilor fetei pe care le ai. “Priveste obiectiv asupra trasaturilor pe care le ai si canalizeaza-ti atentia asupra celor care iti plac, nu pune accentul pe cele care nu iti plac asa de mult, precum ochii umflati sau prezenta cearcanelor. Ai grija de pielea ta, foloseste produsele de ingrijire potrivite”, conchide Gina Brooke.

Secretele de frumusete ale vedetelor, oferite de Gina Brooke

In ceea ce priveste make-up-ul unor celebritati precum Kim Kardashian sau Naomi Campbell, Gina Brooke a dezvaluit cateva secrete din relatia ei cu starurile de la Hollywood. “Nu am avut niciodata experiente neplacute cu celebritatile. Spre exemplu, cu Kim Kardashian ma inteleg foarte bine, e ca si cum as machia-o pe cea mai buna prietena a mea, ea stie foarte multe despre machiaj, motiv pentru care avem foarte multe lucruri de impartasit”, a declarat Gina Brooke.

Mai mult de atat, Gina Brooke a dezvaluit faptul ca lui Naomi Campbell i se potriveste si un make-up mai intens, in timp ce lui Kim Kardashian i se potriveste mai mult make-up-ul natural. “Cred ca cineva precum Kim Kardashian ar arata mult mai bine cu mai putin make-up. Cand vine vorba de transformari realizate cu ajutorul make-up-ului, Naomi Campbell isi cunoaste foarte bine trasaturile fetei, motiv pentru care stie exact ce i se potriveste si ce nu. Cu o persoana ca ea este foarte placut sa lucrezi pentru ca prin folosirea diferitelor tehnici de make-up vezi cum chipul ei se transforma si arata din ce in ce mai frumos”, a adaugat make-up artistul Madonnei.

Cum se folosesc produsele din gama Intraceuticals Boosters

Inaintea oricarui machiaj, Gina Brooke foloseste pentru pregatirea tenului Intraceuticals Boosters, in functie de necesitatile fiecaruia.

Booster-ul Vitamin C+3 este folosit ca si baza, pe toata fata, cu exceptia zonei perioculare, peribucale si a ridurilor nazogeniene. Ajuta la sintetizarea colagenului, ofera luminozitate si fotoprotectie, in acelasi timp reprezentand unul dintre cei mai puternici antioxidanti.

Booster Antioxidant se aplica in zona perioculara, pentru a lifta pleoapa superioara, iar in zona cearcanului ofera luminozitate si trateaza edemele perioculare.



Booster-ul Collagen se foloseste in zonele care au nevoie de suport specific atunci cand vine vorba despre fermitate: pometi si zona mandibulei. Declanseaza formarea de noi fibre de colagen si ajuta la redefinirea conturului facial.

Booster-ul Vitamin A este folosit ca si iluminator, pentru a scoate in evidenta trasaturile fetei, aplicat in zonele in care vrem sa atragem lumina, acest produs la finalul protocolului de tratament.