Indiferent de varsta, femeile pot experimenta schimbari la nivelul zonei intime sau se pot confrunta cu simptome care le pot afecta calitatea vietii sexuale. Pentru femeile care sufera de uscaciune vaginala sau dureri sexuale, exista un tratament non-chirurgical ce foloseste energia laserului cu scopul de a trata simptomele genitale.

CO2RE Intima este un laser medical care livreaza controlat energie CO2 catre tesutul vaginal si vulvar, astfel celulele din zona intima stimuleaza productia de colagen. Rezultatul: are loc imbunatatirea tonusului si aspectului zonei intime.

Cum functioneaza echipamentul CO2RE Intima

CO2RE Intima foloseste laserul CO2, care s-a dovedit a fi eficient in remodelarea tesuturilor vaginale cu formare de colagen nou si fibre de elastina in atrofia cutanata de tip 2. Tehnologia CO2 permite, de asemenea, tratarea simultana a straturilor pielii, atat la nivel superficial, cat si in adancime, cu precizie in modelul si profunzimea ablatiei, ceea ce este foarte important in tratamentul zonei intime.

Un tratament indicat in caz de laxitate vaginala

Pierderea tonusului vaginal este una dintre problemele cu care se confrunta femeile dupa ce au dat nastere unui copil sau apare odata cu inaintarea in varsta. Cu timpul, peretii vaginului si introitusul, ambele continand fibre de colagen, se intind si isi pierd din elasticitate. Laserul CO2RE Intima si-a dovedit eficienta in tratarea laxitatii vaginale, remodeland astfel zona intima.

Este o procedura sigura?

Sistemul laser CO2 de la Syneron Candela, folosit de aparatul CO2RE Intima, are aprobare FDA pentru tratamente din sfera dermatologiei, ginecologiei si chirurgiei plastice, si reprezinta un standard mondial de calitate pentru rejuvenare vaginala. Tratamentul realizat cu ajutorul echipamentului CO2RE Intima se realizeaza cu usurinta in cabinetul medicului, fiind o procedura simpla si eficienta, care dureaza in jur de 15 minute. De obicei, procedura este realizata de catre un medic ginecolog, dermatolog sau de catre un medic specialist in lasere.