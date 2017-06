Mirosul este unul dintre simturile cu cel mai mare impact emotional. O simpla aroma sau o adiere de parfum ne poate purta inapoi in trecut sau schimba starea de spirit. Invata cum sa te bucuri de ea si sa mirosi intotdeauna bine cu ajutorul uleiurilor esentiale.

Cum sa te bucuri de puterea magica a uleiurilor esentiale

Foto: Olga Miltsova, Shutterstock

Imprieteneste-te cu uleiurile esentiale

Foloseste uleiurile esentiale pentru bucuria ta olfactiva din fiecare moment. Nu exista loc in care sa nu aduca un plus de bine. Uleiurile esentiale sunt magice in dormitor si bucatarie, la birou, in masina si pe rafturile de biblioteca. Adauga cateva picaturi in galeata cu apa, atunci cand cureti podelele sau blaturile din bucatarie si baie. Chiar si in la lenjeria de pat si prosoapele pe care le usuci in uscator.

Fii constienta de puterea mirosului in viata ta

Maestrii parfumurilor isi antreneaza nasul prin identificarea si memorarea mirosurilor. Fura cate ceva din tehnica lor. Inchide ochii si permite-i nasului tau sa ”vada” imprejurimile. Ce mirosuri apar? Deschide ochii si incearca sa gasesti sursa. Atunci cand gatesti, permite-i nasului sa se concentreze asupra fiecarui ingredient. Imagineaza-ti cum se vor combina in farfurie. Cumpara-ti mostre de uleiuri esentiale si pune o picatura pe un cartonas. Inspira si scrie-ti gandurile si impresiile. Amy Galper, director executiv al Institutului de Aromaterapie din New York afirma ca ar trebui sa avem tot timpul la noi trei pana la cinci uleiuri esentiale cu noi oriunde mergem. Nici macar nu trebuie sa deschizi sticlele sau sa le folosesti, simpla actiune de a le purta este suficienta pentru a oferi un mios aparte spatiului tau personal.

Adauga parfum momentelor de bucurie

Fii constienta de felul in care te face sa te simti mirosul unui parfum sau al unui ulei esential. Te inveseleste sau te face sa te tragi un pas inapoi. Atunci cand un miros este prea tare, chiar si in cazul detergentului, renunta la el. De multe ori, persoanele cu nas fin renunta la detergentii foarte parfumati care interfereaza cu parfumul preferat. Acelasi lucru este valabil si pentru sampoanele cu mirosurile acelea ametitoate si placute dar care, la fel, creeaza confuzie. Le poti inlocui cu un sampon inodor in care sa adaugi ulei esential. In locul lotiunii de corp de la magazin, poti folosi un ulei de corp inodor care iti va catifela pielea fara sa o umple de conservanti.

Foto prima pagina: Olga Miltsova, Shutterstock