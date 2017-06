Ca in fiecare an, toate am asteptat vara cu sufletul la gura. Acesta este momentul vacantelor, al explorarilor de tot soiul, al distractiei si chiar al experimentelor. Pentru un astfel de anotimp plin de inedit, ai nevoie si de un look pe masura. Tocmai de aceea, astazi iti lansam provocarea #BabydollLook, un machiaj de vara aliniat la trendurile internationale si o reinterpretare moderna a look-ului vintage, realizat cu produsele L’Oreal Paris. Mai mult de atat, acesta este inspirat din eleganta fara efort, atitudinea clasica si indrazneata a fetelor pariziene. Prin urmare, fie ca iti doresti sa impresionezi la o petrecere, fie ca vrei sa cuceresti strazile orasului, #BabydollLook este imaginea potrivita. Urmareste tutorialul de mai jos pentru a realiza si tu look-ul jucaus si adorabil Babydoll.

Pasul 1: Defineste-ti sprancenele cu Brow Artist Genius Kit

Acesta este primul kit pentru definirea, conturarea si stilizarea sprancenelor de la L’Oreal Paris. Kitul pentru sprancene perfecte contine ceara speciala care pregateste si defineste sprancenele fara sa incarce, oferind rezistenta de pana la 12 ore. De asemenea, acesta include pudra pentru umplerea sprancenelor precum si instrumentele necesare aplicarii: penseta si pensula cu doua capete, respectiv pensula in unghi pentru aplicarea cerii si a pudrei, precum si periuta de stilizare pentru fixare.

Pasul 2: Contureaza-ti ochii cu Super Liner Perfect Slim

Liner-ul tip carioca de la L’Oreal traseaza linii de un negru intens cu o precizie extrema. Tocmai datorita faptului ca este atat de precis, te poti juca in cate stiluri vrei tu cu lungimea si forma conturului de ochi. Opteaza pentru un look clasic cu o dunga mai groasa deasupra liniei genelor sau poti da un aer jucaus privirii tale trasand o codita precisa din unghiul exterior al acestora.

Pasul 3: Aplica mascara Miss Baby Roll

Evidentiaza-ti privirea cu noua mascara Miss Baby Roll, care iti ofera volum si gene mai curbate ca niciodata. Periuta are un design special, rasucit care actioneaza intocmai ca ondulatorul tau de par. Aceasta invaluie fiecare geana de la radacina pana la varf pentru mega volum si curbare a genelor datorita formulei bogate in elastomeri.

Pasul 4: Rasfata-ti buzele cu Lip Paint Nudist

Tusa finala in realizarea machiajului #Babydoll este aplicarea rujului Lip Paint din colectia Nudist. Acesta contine pigmenti ultra-saturati si are o textura catifelata. Datorita acestor doua proprietati, buzele tale vor arata kissable pe tot parcursul zilei. Mai mult de atat, aplicatorul in-control te va ajuta sa conturezi cu precizie suprafata buzelor dintr-o singura miscare.

In patru pasi simpli ai realizat un machiaj de zi french chic modern, in tendinte si cu care poti intampina suprizele pe care ti le-a rezervat aceasta vara.