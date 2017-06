Suntem in prag de vara si orice femeie stie ca asta inseamna o grija in plus pentru aspectul pielii si pentru indepartarea parului nedorit de pe corp. Firele cresc pe rand, programul tau e incarcat, planurile de escapada la mare se fac de pe o zi pe alta, asa ca adesea nu poti astepta pana la programarea la epilare si trebuie sa te ocupi de asta acasa, de una singura. Tocmai de aceea am aflat pentru tine cateva secrete de la cosmeticiene, pentru a te ocupa la tine acasa de epilat si pentru a obtine o piele fara niciun fir de par nedorit, fara imperfectiuni sau semne ramase dupa epilare.

1. Ce produse pentru epilare ar trebui sa folosesti acasa

La salon se utilizeaza in general ceara, insa acasa este destul de dificil sa o folosesti de una singura, deoarece nu o poti aplica si in locuri mai greu accesibile – in spatele genunchiului, de pilda. In plus, cand tragi de fasia de ceara, pielea trebuie sa fie perfect intinsa, asa ca, daca aplici ceara de una singura pe brate, iti va fi destul de greu sa indepartezi parul din unele zone ale lor.

Lama de ras are rezultate de scurta durata, iar pe timpul verii trebuie folosita aproape zilnic. Nici crema depilatoare nu este o solutie de durata, firele de par crescand din nou in cateva zile. Pentru acasa, aceasta este solutia cea mai la indemana, pentru ca actioneaza precum ceara, indepartand firele de par de la radacina, dar iti ofera acces usor in toate zonele corpului. Mai mult, dupa cum vezi, unele dintre ele functioneaza si pe pielea umeda, sub dus sau in cada, asa ca poate deveni un ritual ca o data la 2-3 saptamani sa te relaxezi in cada plina cu spuma si sa te ocupi si de epilat.



2. Un aspect esential si un pas care va schimba total felul in care va arata pielea ta

Daca vrei sa uiti de firele crescute pe sub piele pe care nu le ia epilatorul, nu uita de exfolierea pielii. O poti face cu un gel de dus exfoliant, cu o lufa abraziva sau cu un scrub facut cu ingrediente din casa – malai, de exemplu. Desigur, nu trebuie sa exagerezi, este de ajuns sa iti exfoliezi pielea o data pe saptamana, pentru a evita inesteticele fire crescute pe sub piele si pentru a avea o piele fina si fara nicio imperfectiune.

Nu face dusuri sau bai fierbinti dupa epilare, pielea este sensibila si s-ar putea sa se irite. Fa un dus racoritor si foloseste un gel de dus cu ingrediente naturale, cu PH neutru (5,5) si fara parfum. Poti apela la uleiurile de dus pentru piele sensibila de la companiile dermato-cosmetice.

4. Cum sa tratezi punctele rosii care apar dupa epilat

Unele femei (si nu sunt putine) au pielea mai sensibila, asa ca la scurt timp dupa epilare observa pe suprafata pielii punctulete mici si rosii. Ele devin sensibile la contactul cu apa sau cu anumite creme. Pentru a evita aparitia lor, poti aplica dupa epilat putin gel cu aloe vera care a stat in prealabil la frigider. Alege unul cat mai natural.

Cand vine vorba despre ritualuri de infrumusetare, epilatul este, de departe, cel pe care femeile il displac cel mai mult. Totusi, urmand sfaturile de mai sus, el poate deveni mai putin laborios si neplacut.