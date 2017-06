La nivelul pielii, in special pe fata, gat, decolteu si torace posterior exista numerosi foliculi pilosi (fire de par) microscopici care se deschid la piele prin pori. Glandele sebacee se localizeaza in imediata vecinatate a firelor de par si isi evacueaza continutul pe suprafata pielii folosindu-se de traseul acestora. Acneea apare atunci cand este impiedicata evacuarea fiziologica a secretiei de sebum.

Cele mai importante mecanisme in aparitia acneei sunt producerea in exces de sebum, inflamatia din jurul leziunilor, alterarea raportului descuamare-keratinizare in foliculii pilosi si colonizarea acestora cu bacteria Propionibacterium acnes (P.acnes).

Factorul genetic joaca si el un rol important.

Din punct de vedere al gravitatii/intensitatii, exista mai multe forme de leziuni in acnee.

- La inceput intalnim o aglomerare de mici puncte alb-galbui, de obicei pe frunte si nas, acoperite de piele cu aspect normal - microcomedoane sau comedoane inchise. Ele contin sebum, melanina (pigmentul din piele) si bacterii si nu iau contact cu aerul.

- Atunci cand porii se deschid, secretia continuta in microcomedoane vine in contact cu aerul si melanina se oxideaza capatand culoarea neagra, caracteristica “punctelor negre” sau comedoanelor deschise.

In aceste cazuri, vorbim de acnee non-inflamatorie/retentionala.

- Atunci cand exista un obstacol pe traseul evacuarii sebumului la suprafata pielii sau in cazul in care se incearca evacuarea mecanica prin excoriere a leziunilor, continutul comedoanelor se deverseaza in pielea din jurul acestora si determina inflamatie, adica inrosirea si cresterea de volum (umflarea) leziunii.

Acnee devine inflamatorie, iar leziunile se numesc, medical, papule.

- Stadiul urmator este de pustula, cand avem papula cu baza rosie si varful plin cu secretie galbena. Este ceea ce se numeste popular – cos.

- Cand inflamatia cuprinde mai multi pori apar forme mai grave de acnee, mai vizibile, dureroase si cu potential semnificativ de a determina cicatrici. Aceste leziuni se numesc chisturi si noduli si apar mai frecvent pe torace decat pe fata.

In functie de asocierea acestor tipuri de leziuni si de suprafata afectata putem clasifica acneea in forme usoare, moderate si severe.

Exista multe mituri legate de acnee, dar ceea ce ar trebui sa stim este ca excorierea leziunilor (stoarcerea cosurilor), aplicarea peste leziuni a fondului de ten fara a avea un tratament sau nerespectarea indicatiilor de la medic duce la perpetuarea si posibila agravare a acneei, cu potential de a dezvolta cicatrici.

Pentru tenul acneic este necesara o ingrijire adecvata, completa a pielii – in general un singur produs aplicat local sau inghitit nu este de ajuns pentru a actiona pe toate mecanismele din acnee.

La pacientii foarte tineri, la inceputul perioadei pubertare alegem de obicei tratamente locale, ii invatam sa curete, sa ingrijeasca corect zonele afectate, sa aplice produsele alese corect si mai ales in mod regulat. Recomandarea este deci a unei asocieri de produse: gel de curatare, gel sau crema tratament, un supliment oral, folosite zilnic, si, de 2-3 ori pe saptamana, o masca hidratanta. Daca zona cu leziuni este extinsa la spate, umeri, piept, recomandam utilizarea unui spray special, care se gaseste, de curand, ca optiune terapeutica, si in Romania.

