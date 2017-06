comunicat de presa

Statistica arata ca la nivel mondial doi din trei barbati se confrunta pana la varsta de 60 de ani cu problema caderii parului, afectiune cunoscuta si sub numele de alopecie, care in 90% dintre cazuri apare pe fond genetic. O data instalata alopecia singura solutie eficienta pentru rezolvare problemei devine implantul de par.

Interventia a devenit din ce in ce mai populara datorita rezultatului garantat pentru toata viata, aspectului natural obtinut post interventie si riscurilor reduse (operatia nu lasa cicatrici si este nedureroasa).

Iata doua dintre marile beneficii ale implantului de par:

1. Cu ajutorul interventiei se reface podoaba capilara pierduta din cauza alopeciei. Datorita metodei folosite, cea mai eficienta la nivel mondial, DHI – FUE avansat, fiecare folicul este asezat intr-o anumita directie, unghi si adancime, cu ajutorul implanter-ului, o unealta patentata, oferind rezultate 100% naturale si pentru toata viata. Parul implantat continua sa creasca pe toata durata vietii persoanei respective.

2.. Milioane de barbati din lume au incredere si apeleaza la aceasta procedura pentru ca asa isi imbunatatesc imaginea si isi recapata increderea in sine, implantul ofera solutia definitiva de a trata alopecia.

Interventia este simpla presupune doua etape: in prima se face recoltarea individuala a firelor din zona cefei. Prin metoda DHI- FUE avansat se pot recolta intre 800 si 3.000 de foliculi, acesta fiind maximul posibil in cadrul unei singure sedinte. in cea de-a doua parte, firele prelevate vor fi implantate in zona de interes. Cu ajutorul implanterului se pozitioneaza firul de par la o adancime corespunzatoare, intr-o ordine prestabilita, respecand unghiul de cresterea al firului de par astfel incat parul sa para 100% natural.

Interventia se face cu anestezie locala, post-implant pacientul isi poate relua activitatile zilnice. Parul implantat creste natural si nu necesita o ingrijire speciala, este indicata folosirea unui sampon special creat post-implant.

Cresterea parului se poate observa in doua luni. Dar rezultatele finale si cresterea completa a parului sunt vizibile in 9 luni.

Un articol realizat impreuna cu Dr. Panagiotis Vogiatzis, medic dermatolog, director medical Lookclinic

