Oficial s-a dat startul la vara, la distractie si la plaja. Soarele este foarte puternic in aceasta perioada, motiv pentru care trebuie sa stim cum sa avem grija de pielea noastra astfel incat sa ramana in continuare hidratata, radianta si, cel mai important, sanatoasa.

Iata care sunt cele mai importante sfaturi de care trebuie sa tinem cont in perioada verii:

1. Exfoliaza-ti corpul

Regula de baza a unei pieli ingrijite si sanatoase este reprezentata de exfolierea pielii. Indiferent de cantitatea de crema/lotiune/ulei pe care o folosim, nu vom aveam pielea stralucitoare si sanatoasa daca nu scapam de stratul de celule moarte.

Cum folosesti scrub-ul? Aplica produsul in mana sau pe un burete special si executa miscari circulare pe tot corpul, dupa care clateste cu apa calduta. Dupa scrub, foloseste o lotiune hidratanta.

Exfolierea pielii ar trebui sa fie un ritual facut de 2-3 ori pe saptamana.

2. Protectia solara este necesara

Lotiunea cu protectie solara ar trebui folosita pe tot parcursul anului (nu doar vara). Cumpara un produs care protejeaza de radiatiile UVA si UVB si contine SPF 30 sau chiar 50 (pentru persoanele cu pielea foarte deschisa la culoare).

Este recomandat ca in primele zile de plaja sa folosesti o crema SPF 50 pentru a proteja pielea de razele puternice ale soarelui. Lotiunea trebuie aplicata pe pielea uscata cu 30 de minute inainte de expunerea la soare, iar cantitatea recomandata este de aproximativ 40 de ml, ceea ce inseamna ca ai nevoie de o mana de lotiune pentru a iti proteja intregul corp. De asemenea, produsul trebuie aplicat la fiecare 1-2 ore in care stai la plaja sau dupa fiecare iesire din apa pentru a te asigura ca pielea ta este protejata asa cum trebuie.

3. Nu uita sa faci un dus rece

Dusurile calde facute dupa expunerea la soare usuca foarte tare pielea, motiv pentru care sunt recomandate dusurile cu apa cat mai rece.

4. Protejeaza-ti parul

Asa cum pielea are nevoie de protectie, si parul tau trebuie sa primeasca un plus de atentie pe timpul verii. Foloseste un spray cu protectie solara pe toata lungimea firului de par.

5. Hidrateaza-ti corpul din interior catre exterior

In perioada verii profita de toate fructele si legumele aflate pe piata. Resveratrolul, un antioxidant existent in strugurii rosii poate reduce roseata cauzata de arsurile solare. Pepenele rosu si galben este bogat in apa, in timp ce ardeiul rosu si citricele contin vitamina C.

foto interior si prima pagina: Alena Ozerova Shutterstock